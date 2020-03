Consejos para cuidar tus orquídeas en casa

“¡Se me mueren las orquídeas!”, “son plantas muy complicadas”, “no tengo arte para sembrarlas”. Estas son frases que se escuchan con muchísima frecuencia cada vez que se habla de estas delicadas plantas. En el otro extremo, quienes le toman el truquito solo suelen decir: “con que la trates con amor basta”, ¡anjá y qué más! Ambos puntos se van al extremismo. No hay que tener sangre para sembrar nada, solo dedicación y el conocimiento necesario o buen instinto; porque con el solo afecto no es suficiente para que la planta viva.

A continuación, algunos consejos expertos de la mano de Zoilo Richardson, encargado de Orquídeas en el Jardín Botánico Nacional; y con ellos te invitamos a volver intentar cultivar un hermoso ejemplar, cuya familia es la más numerosa que tiene el reino vegetal (35 mil variedades) y que forma parte de esas plantas que llevan salud a tu casa.