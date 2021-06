$!Consejos para tener plantas felices

“Me quiere, no me quiere”, no es la retahíla de un enamorado ante una margarita, es el libro de principios básicos para cuidar las plantas, publicado por el español Jesús Monteagudo y el chileno Pancho Doren, artista y arquitecto respectivamente, para dar a conocer las condiciones que han de tener las plantas de interior y contagiar a los interesados su amor por ellas.

Para los fundadores de Casa Protea, “todas las plantas son de exterior. La categoría ‘planta de interior' es una invención humana con el deseo de llevar la naturaleza a nuestros hogares o conservarla en jardines botánicos”.

Jesús Monteagudo es un artista plástico que gestionaba una galería en Santiago de Chile antes de decidirse a abrir la tienda-taller ‘Casa Protea’ junto a Pancho Doren, arquitecto y profesor universitario chileno. Ambos explican cómo cuidar las plantas para que formen parte de nuestra salud mental y emocional.

Jesús y Pancho han escrito un libro donde han querido aunar sus experiencias y ofrecer a los aficionados a las plantas el verdadero amor que hay que tener con ellas para que la vida que nos ofrecen no se apague. “’Me quiere, no me quiere. Guía para no matar tus plantas ni de amor ni de pena’ es un libro introductorio y básico en el que se resumen las características de las distintas familias de plantas y los cuidados que requieren en el interior de nuestra casa, para que puedan vivir con alegría y dar alegría a sus moradores”, asegura Monteagudo.

Un pequeño vergel como taller

Los autores de esta obra de consejos son, además, los fundadores de ‘Casa Protea’, situado en el barrio de Gracia de Barcelona, España y donde se puede experimentar la sensación de estar en un pequeño pero frondoso vergel. La ‘Casa Protea’ no es solo una tienda al uso, es también un taller donde los amantes de las plantas pueden compartir conocimientos y experiencias, aunque en este tiempo de pandemia sus dueños han tenido que paralizar sus actividades. “Ahora, debido a las condiciones sanitarias, hemos dejado apartados los talleres, pero nos siguen escribiendo para hacernos consultas. Pensábamos que el periodo de confinamiento iba a durar entre dos o tres semanas, pero al ver que se alargaba decidimos abrir una tienda online ara atender a aquellas personas que requieren nuestros consejos o desean comprar alguna planta, y la idea nos ha funcionado bastante bien”, indica Monteagudo.

Los inconvenientes derivados de las medidas sanitarias dejaron sin sentido el verdadero objetivo de estas actividades. “Los talleres siempre los hemos contemplado como un momento de relajación, de distensión y disfrute, pero con las mascarillas y las distancias que hay que respetar no nos apetece mucho todavía volver a organizar nada”, argumenta Monteagudo, aunque también confiesa que esperan volver a abrir pronto.

“Toda la belleza que nace de la tierra"