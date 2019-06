$!Conviértete en un “realfooder”

Carlos Ríos asegura que “ser “realfooder” es ser consciente de que hay productos saludables y otros no y de forma inconsciente elegir comida real y evitar los ultraprocesados”.

Por esa razón ha escrito “Come comida real”, una guía para transformar nuestra alimentación y por tanto nuestra salud practicando el Realfooding, que no solo es un estilo de vida, sino un movimiento que defiende la alimentación saludable “frente al lado oscuro”de la industria alimentaria.



Las tres reglas del Realfooding

Estos son los tres principios del movimiento Realfooding que Carlos Ríos recoge en su libro: 1. Basa tu alimentación en alimentos mínimamente procesados, priorizando los de origen vegetal. Los que llevan un solo ingrediente en la etiqueta o los que no llevan etiqueta. 2. Complementa tu alimentación con alimentos “buenos procesados”, sin que sustituyan a los mínimamente procesados. El buen procesado suele estar envasado y lleva una etiqueta nutricional de a uno a cinco ingredientes. 3. Evita los ultraprocesados, productos con más de cinco ingredientes en la etiqueta entre ellos azúcares, harinas, aceites vegetales refinados, aditivos y sal.



El patrón de alimentación del Realfooding

El Realfooding defiende un patrón de alimentación que no se basa necesariamente en seguir unas cantidades fijas de alimentos, nutrientes o calorías, pero sí hay que saber con qué frecuencia comer ciertos alimentos, dado su efecto protector o neutro en nuestro cuerpo.

Esta es la clasificación de alimentos que propone Carlos Ríos:

+ Alimentos protectores. Frecuencia alta y diaria por su carácter protector de la salud. Son las verduras, las hortalizas, las frutas, los frutos secos y las legumbres.

+ Alimentos neutros. Frecuencia de consumo media, repartida de forma semanal y que no desplacen a los alimentos protectores ya que entonces el patrón no sería saludable. Son los tubérculos, los cereales integrados, el pescado, la carne, los huevos y los lácteos.

+ Alimentos complementarios. Se utilizan como complemento, pero no como ingrediente principal. Son los aceites vírgenes, como el de oliva extra, y los condimentos como la hierbas aromáticas y las especias. También agua, café o infusiones y buenos procesados como el chocolate negro con un contenido en cacao del 85%.

+ Productos ultraprocesados. Frecuencia baja de consumo, mensual o anual. Son los envasados con más de cinco ingredientes en la etiqueta.