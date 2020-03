$!Coronavirus: 8 consejos para fortalecer el sistema inmune

En estos tiempos de coronavirus para cuidarnos todo es válido. No sol merece la pena prestarle atención a lo externo, sino que nuestro interior es un factor muy determinante que puede hacer la diferencia en si nos contagiamos con el virus o no.

4. Haz ejercicio, si no puedes ir al trabajo o al gimnasio no desaproveches el tiempo en casa y haz ejercicio, eso fortalecerá nuestro sistema, nos permitirá estar fuertes y nos ayudará a no subir de peso al estar en cuarentena.

5. Dedícate tiempo, cuidar tu higiene es vital, limpia tus espacios con detenimiento, tus manos, tus uñas, tu área de recreación, de trabajo o habitación para dormir merecen estar impecables, ya que estando limpios te proteges de tu propio ser.