$!¡Cuidado con el huevo que usarás en tu ensalada mixta!

El Día de Nochebuena está a ley de acostarnos y despertar. Con él, la cocina se vuelve tan intensa que podría olvidar ciertos aspectos tan básicos como el buen manejo del huevo que usaremos para nuestra tradicional ensalada mixta.

Existen personas que los lavan para ponerlo a hervir junto a los vegetales, otras, simplemente los lavan por cuestión de higiene e igual lo hierven separados. Ambas acciones son una amenaza para tu salud y la de todos tus comensales.

¿Qué es lo que pasa? Algo muy simple, los huevos no se lavan. No es algo que nos hayamos inventado nosotros, quienes lo afirman son los estudiosos que buscaron las respuestas a la interrogante del por qué no deben lavarse los huevos, ni antes de cocinarlos, pero tampoco previo a entrarlo a la nevera. Esperemos que hayan tomado en cuenta que es del trasero emplumado de una gallina que salen éstos.