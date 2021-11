De cocinar sin residuos al veganismo, Glasgow cambia el menú para la COP26

Con los restos de los cítricos elabora cócteles o aceites para echar a las ostras; el caldo de pescado se mezcla con mantequilla para condimentar una trucha del lago Melfort con col y panceta y los pedazos de bacalao acaban, junto con gambas y mejillones, en un picante curry al estilo bangladeshí.

'Aquí no se tira nada', dice a Efe mientras emplata sus creaciones en una atareada cocina que se prepara para el turno del almuerzo.

El Finnieston, del restaurador Graham Suttle, es uno de 41 restaurantes que participan en la campaña Plate Up for Glasgow durante la COP26 -que acaba el 12 de noviembre-, cuando incluyen en el menú al menos un plato elaborado bajo el principio de no desperdiciar nada.

En declaraciones a Efe, Suttle explica que, aunque su establecimiento ya operaba utilizando productos de proximidad y de temporada, la campaña, ideada por la emprendedora Rebecca Ricketts, le ha permitido 'entender aún más' lo que no se aprovechaba y 'eliminar aquellos ingredientes que no eran respetuosos con el medio ambiente'.

'Esta campaña representa lo que en mi opinión es el futuro de la restauración. Tenemos un deber como restauradores de hacerlo mejor, y es posible hacer pequeños cambios en el negocio que tendrán un enorme efecto en el medio ambiente', declara.

Ricketts explica a Efe que lo que se pide a los participantes es que se ajusten a uno de cuatro parámetros: 'Ofrecer un plato o bebida que use productos sobrantes; que esté elaborado con piezas de carne o pescado menos valoradas o que se tirarían; que utilicen todas las partes de la verdura o el animal o que integren técnicas de conservación como fermentaciones y escabeches'.

Ambos se alegran de que tanto el sector como los comensales han recibido la iniciativa con curiosidad e interés, si bien Suttle reconoce que, para que perdure en el tiempo, el Gobierno debería colaborar para impulsar la formación de cocineros y 'educar' al público en apreciar el enfoque de reciclar los alimentos, ya que, apunta, 'la demanda es lo que al final trae el cambio'.