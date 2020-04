$!De vuelta a la rutina ¡y con confianza!

Para algunas personas que ya se han curado de la COVID-19, la vuelta a la rutina -dentro de la “nueva normalidad” y el cambio de hábitos que impone la lucha contra el brote-, se asemeja a un renacer y, como todo nacimiento, no está exento de algún dolor. “No se qué me está ocurriendo. No me entiendo. He pasado por la COVID-19, me han dado el alta, el test me ha dado negativo y ya no puedo contagiarme ni contagiar a otros, pero aún así. y a pesar de haberme sanado y de tener buenas razones para alegrarme y tranquilizarme, me asaltan las preocupaciones...”.

Este testimonio que una persona que cursó la enfermedad del coronavirus dirigido al profesional de la Psicología que la está atendiendo en una consulta telefónica o por videollamada, es más frecuente de lo que se supone. Son pacientes a quienes, tras la curación, les llega la preocupación, a menudo por cuestiones que escapan a su control.

El profesor José Antonio López, psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Neurociencia señala que una de las claves para lograr un equilibrio y bienestar mental consiste en focalizarse en aquello que uno puede controlar. “Por ejemplo, no podemos controlar las decisiones políticas o la manera en la que los demás se van a comportar ante lo que está ocurriendo, pero podemos decidir cómo nos puede afectar. Está en nuestra mano decidir la reacción que vamos a tener”, señala López. Este psicólogo recomienda tomar la decisión de “fijarnos cuando nuestro humor está cambiando por cosas que no están bajo nuestro control y de elegir las actividades y pensamientos que nos hacen sentir bien”.

Además de esta recomendación general, que también puede resultar útil para otras situaciones de la pandemia como el aislamiento, López ofrece algunas reflexiones que le trasladaría a un paciente en respuesta a distintos preocupaciones y temores, como si el diálogo ocurriera en una hipotética consulta: