$!Decálogo de errores a evitar antes de la boda

5. No hay que esperar milagros de última hora en los tratamientos en cabina, pues existen protocolos cuyos resultados finales se notan pasados 45 días después de haberse realizado, como una radiofrecuencia y otros que necesitan al menos 10 sesiones seguidas para ratificar sus logros.

3. Lucir una piel tersa y radiante propia de un tratamiento con vitaminas o incluso si tu intención es realizarte un tratamiento algo más incisivo, no es un acierto, ni tan siquiera una semana antes de la boda. Si vas a realizarte un tratamiento de medicina estética que requiera agujas, recuerda que pueden aparecer pequeños hematomas. Lo mejor es realizar el protocolo al menos 3 ó 4 semanas antes del día D.

2. Realizar un tratamiento autobronceador si desconoces el producto no es muy recomendable. Hacerlo bajo la supervisión de un profesional es una condición “sine qua non” para evitar accidentes que marquen la piel con un exceso de producto en algunas zonas como la palma de las manos anaranjadas.

Las esteticistas de dilatada experiencia reconocen que es muy común que las novias dejen para el final los tratamientos corporales y de rostro, lo que no resulta muy conveniente, ya que se pueden producir irritaciones, un error que se puede evitar, pero no el único, de ahí que hayamos elaborado un decálogo a tener muy en cuenta para esquivar disgustos.

6. Cuidar la circulación de las piernas no es algo que se tiene en cuenta a menudo. No hay que olvidar que las novias apenas se sientan ese día y, además, suelen lucir unos tacones que, habitualmente, quizá no lleven. Se recomienda preparar las piernas con un tratamiento drenante que las entrene para el gran día.

7. Hinchazón abdominal. Lo habitual es que los nervios cierren el estómago y, más que ganar peso, se pierda durante las semanas previas, pero hay que prestar atención a la hinchazón abdominal, poniendo especial interés en los alimentos que se ingieren, evitando aquellos que puedan causar flatulencia, retención de líquidos o sean excesivamente picantes.

8. ¡Cuidado con el sol! Es muy común buscar como destino de luna de miel un lugar donde el sol es el protagonista, por eso no viene mal preparar la piel para recibir los rayos UV y así tener las defensas altas. La nutricosmética presolar es una gran ayuda, siendo recomendable una cápsula al día tres meses antes del viaje a la zona de sol, para ayudar a broncearse de manera segura.

9. Comprueba siempre los posibles efectos secundarios de algunas cremas. Si es la primera vez que utilizas una crema con retinol puede causar rojeces e irritaciones, y si vas a tomar el sol “a posteriori”, pueden provocar la aparición de manchas. Antes de su uso lo mejor es un buen asesoramiento.

10. Ingesta de alcohol. ¿Estás deseando que llegue la despedida de soltera?, pero hay que tener cuidado con la ingesta de alcohol, no todas las bebidas alcohólicas dejan la misma huella sobre la piel. La cerveza puede provocar retención de líquidos y bolsas en los ojos; el vino potencia la couperosis y puede causar microroturas en los capilares; los “gin-tonics”, combinados y cócteles, aportan una gran cantidad de azúcar y acentúan la deshidratación y la sequedad.