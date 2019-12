$!Decálogo positivo para el 2020

1. ESPERANZA

2. DIÁLOGO INTERNO

3. SENTIMIENTOS

4. EL CEREBRO NO SE JUBILA

“No hay edad que no permita la creatividad. Solo hay que cuidar las neuronas cerebrales, desterrando el tabaco, evitando la tensión arterial alta, abandonando la obesidad y el sedentarismo, caminando a diario y llevando una dieta equilibrada”, aconseja.

5. OPTIMISMO

6. CURIOSIDAD

“Cuando la curiosidad se potencia, no existe aburrimiento posible ya que esta poderosa motivación intrínseca se convierte en el motor e impulso para recordar y conocer novedades”, señala Urra.

7. ASERTIVIDAD

“Para entrenar la asertividad hay que trabajar el contenido del mensaje, el habla fluida y segura y los aspectos no verbales de la comunicación (tono, postura corporal, contacto ocular directo), y también ejercitar la capacidad de negociar y entender otras visiones ajenas”, apunta.

8. HUMOR

“Si conoce a alguien que no ríe o no se ríe de sí mismo, ¡huya! Hay quien va serio por la vida como si la entendiera, pero el sentido del humor es prueba de inteligencia”, opina Javier Urra, para quien “es genial reírse con alguien, aunque no de alguien”.

El psicólogo sostiene que “la distancia más corta entre dos personas es la sonrisa franca”. También aconseja captar de la vida aquello que puede despertar el sentido del humor y compartir lo mejor de nosotros, y anima a “regalar sonrisas, porque es muy barato y eficaz y nos hace vulnerables, tiernos y encantadores”.