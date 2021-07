$!Depresión y ansiedad social, dos enemigos silentes a superar

Naomi Osaka no quería hablar con los periodistas. Como consecuencia de su negativa a dar ruedas de prensa, Roland Garros le impuso una sanción económica y, después, la deportista decidió abandonar el torneo.

“Nunca banalizaría con la salud mental o usaría ese término a la ligera. He sufrido largos problemas de depresión desde el US Open de 2018 y me está costando mucho lidiar con ello. Todo el que me conoce sabe que soy introvertida y todo el que me ve en los torneos se habrá dado cuenta de que siempre llevo auriculares, porque me ayuda a lidiar con mi ansiedad social”, señaló.

Tanto la depresión como la ansiedad social pueden llegar a ser muy incapacitantes. “La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por, entre otros síntomas, una emoción de tristeza intensa que perdura en el tiempo, apatía o irritabilidad excesiva, cansancio, sentimientos de culpa o inutilidad, una visión negativa de sí mismo y del futuro, cambios en el apetito, en el sueño y en el deseo sexual, dificultades para concentrarse, etc.”, explica María José Collado Mateo, doctora en psicología.