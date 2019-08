$!Diez consejos para controlar la diabetes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 442 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes, es decir, una de cada 11 personas, y considera que la cifra podría duplicarse en las próximas dos décadas.

La diabetes aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no es capaz de utilizar de manera eficaz la insulina que produce. La insulina es una hormona segregada por el páncreas que se encarga de que el azúcar presente en el torrente sanguíneo entre en las células y estas puedan obtener energía. Pero si el azúcar no puede llegar a las células para convertirse en energía, se acumula en la sangre hasta alcanzar niveles perjudiciales.

Existen dos tipos principales de diabetes. La tipo 1, que se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Y la diabetes tipo 2, que en cambio se da porque el organismo utiliza la insulina de manera ineficaz. La del tipo 2 representa aproximadamente el 90% de los casos mundiales de diabetes y se debe, en gran medida, a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. “Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en niños”, subraya la OMS. Ante el gran número de casos de diabetes, varios expertos nos ofrecen sus recomendaciones para mantener la enfermedad bajo control: