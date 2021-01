$!¡Dile adiós a los brazos flácidos!

No es solo una cuestión de belleza: unos brazos fuertes pueden ayudar a realizar más fácilmente muchas tareas y a reforzar la seguridad. Pero es cierto que traen consigo un beneficio estético: el de eliminar las dichosas “alas de murciélago”.

Entrenar como una diva

“Me gusta entrenar por la mañana, me relaja, me prepara para el día y me mantiene fuerte”. Es una afirmación de Jennifer López en una entrevista cuyas declaraciones han recogido medios como Telva, y ponen de manifiesto el carácter “healthy”, “fit” y “body positive” de la diva.

“Solía pensar que era gorda, pero ahora me siento guapa”, fue otra de sus confesiones. Porque, además, López disfruta de su entrenamiento: “estoy convencida de que hacer ejercicio es parte de lo que me hace tan feliz. Realmente creo que cuando te cuidas y trabajas para mantenerte sana, puedes cuidar mejor a las personas que amas”, añadía.

Los brazos JLo siguen arrasando en sus redes sociales y dando que hablar en la prensa de belleza. Algo similar a lo que sucede con los de otras “celebrities” como Cameron Díaz.

En una entrevista para Shape, el que fue entrenador de Díaz, Teddy Bass, da algunas claves: “si quieres ganar fuerza y músculo no abuses del cardio; si quieres perder peso, altérnalo con ejercicios de fuerza”. En Living Healthy, Bass añade que “a veces, los brazos necesitan más trabajo”.