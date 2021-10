Dr. José Ramírez: “La moderación es la clave para reducir el riesgo de cáncer de mama”

La realidad es que todavía no hay estadísticas reales en el país. Hay un registro nacional de tumores, que apenas comenzó a trabajar el año pasado de manos del Ministerio de Salud y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero al momento no hay estadísticas nacionales de cáncer de mama ni ningún tipo de cáncer. Todo lo que hay son extracciones que se hacen de registro hospitalario e ideas, pero específicamente cuántos casos hay y cuál es la población más afectada, no se sabe.

Según datos de 2019, el 70 % de las dominicanas detectadas con esta enfermedad empiezan a recibir tratamiento cuando ya está avanzada. ¿Por qué, a estas alturas, la prevención y diagnóstico del cáncer sigue siendo un desafío?

Se lo atribuiría a la falta de educación y atención primaria. Aquí hacen falta mamógrafos, personal que lea las mamografías, por ejemplo. Yo creo que el país tiene una deuda con el tema de atención primaria, porque el diagnóstico temprano de cáncer de mama tiene que ver con una exitosa gestión de atención primaria. Si eso no se garantiza, nunca vamos a poder bajar los números de ese 70 % que llega en etapa tardía. Hay pacientes que no se hacen ningún chequeo ni mamografía y si se la hacen es de mala calidad. O sea, hay una serie de cosas que influyen en que esas cifras sean tan altas. Lamentablemente por eso mueren más pacientes de cáncer de mama o tienen que gastar más dinero, porque mientras más avanzado se detecta, más gastos conlleva.

El miedo a ser diagnosticado podría considerarse una de las razones por las que no se tiende a ir al médico ante una anomalía. ¿Qué diría a una persona en esa situación?

Yo pienso que ese miedo los llevaría a sufrir más que si asumen su diagnóstico. Creo que la ciencia está para ayudar. A nadie que se le indique quimioterapia se le indica por hacerle daño; todos esos tratamientos que quizá tengan efectos secundarios están hechos para ayudar a los seres humanos. Yo le diría que los médicos estamos para ayudarlos, que no le tengan miedo a un diagnóstico, porque hay solución, y mientras más temprano sea, más esperanzador será el pronóstico.

Además de actuar a tiempo, ¿hay forma de prevenir el cáncer de mama?

No la hay. Hay algunos factores que pueden ayudar, pero mucha gente confunde eso con prevención absoluta. O sea, no hay una lista de cosas que pueda decir ‘haz esto para que no te de cáncer de mama’, aunque sí se ha comprobado que definitivamente tener estilos de vida saludables reducen las posibilidades de padecer cualquier tipo de cáncer. Eso no es un mito, ni hablar al vacío: ejercitarse dos o tres veces por semana, mantener un peso adecuado, comer lo más sano que se pueda y, sobre todo, evitar el estrés, ayuda a prevenir el cáncer. Yo resumiría todo con la palabra moderación: en la moderación está la clave para tratar de reducir las posibilidades de padecer cáncer. Yo tengo pacientes vegetarianas y atletas con cáncer de mama, por ejemplo, así que eso no garantiza nada, pero definitivamente sí ayuda.