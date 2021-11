$!Ducasse, el maestro de la cocina internacional que quiere seguir aprendiendo

Capaz de abrir una modesta cantina y un restaurante de alta cocina con el español Albert Adrià, el francés Alain Ducasse, con el récord de 21 estrellas Michelin y una treintena de restaurantes en todo el mundo, sigue con los 'ojos abiertos para aprender', pues su 'ego está cubierto'.

Por eso, recibir un nuevo 'brillo', un nuevo reconocimiento con otra estrella, le 'divierte cinco minutos', comenta en una entrevista en San Sebastián (norte español).

A sus 65 años, con un emporio hostelero mundial y un prestigio equivalente -en 2005 se convirtió en el primer cocinero con tres restaurantes triestrellados- reconoce que ya ejerce más de 'director artístico' que de cocinero y que 'siempre' tiene 'la necesidad de hacer cosas nuevas: 'Lo que me gusta es lo que no he hecho todavía', apostilla.

Lo dice quien pergeñó la alta cocina de Le Louis XV (Montecarlo), recrea la palaciega en Versalles, acaba de inaugurar un restaurante efímero frente a la Torre Eiffel con Adrià y una cantina (Sapid, en París) eminentemente vegetal.

Ha diseñado el menú de la tripulación del último viaje a la Estación Espacial Internacional, cuenta con escuelas de cocina, tiendas de café y chocolate y ha publicado un buen puñado de libros.

Y no está dispuesto a parar. 'Tengo un número importante de proyectos para anunciar en unos meses, aunque sólo hablo de ellos una semana antes' de la inauguración, responde tajante al ser preguntado por ellos.

Algunos estarán en la órbita que premia la Guía Michelin, otros no, pero esas estrellas que tanto persiguen algunos de sus colegas no le preocupan a quien tiene el récord mundial de 21.

'Me gusta recibirlas porque son para mis cocineros, mis equipos, no para mí. Mi ego ya está cubierto. Las estrellas me divierten cinco minutos y después pienso en qué más voy a hacer', manifiesta.

'Es mejor cuando tienes estrellas, pero he aprendido a hacerlo sin ellas', matiza.

Por eso, cuando un responsable de la publicación le preguntó si estaba 'tranquilo' al lograr tres estrellas para dos de sus restaurantes, le respondió que 'iba a abrir siete más por el mundo al año siguiente'.