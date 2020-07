$!Educar sin gritar

Explica que con esa actitud “nuestros hijos no aprenderán por qué deben o no “hacer eso” , y su respuesta será la de ocultar su acciones en el futuro para que no los pillen ni les griten”.

“Los padres y madres gritamos para que nuestro hijo haga o deje de hacer algo, pero no deberíamos hacerlo nunca, porque en el grito no hay explicación ni comprensión, solo reproche”, explica Castaño.

Aunque aclara que “e sto no significa que deban justificar o tolerar que su hijo no haga caso, les conteste de malos modos o les insulte o descargue su frustración golpeando las puertas de casa”.

Para castaño lo más habitual es que nuestros hijos no hagan las cosas para hacernos enfadar, “sino que hay muchos otros motivos, por ejemplo que lo que estén haciendo les gusta mucho o que no sepan qué está bien o qué está mal ”.

“Si no cumple una norma, no hay que enfadarse ni perder los nervios, sino aplicar la consecuencia prevista, como por ejemplo “hasta que no recojas la ropa (o los juguetes o la mesa...) no podremos ir al parque”, ejemplifica.

O “si te pasas con los videojuegos entre diez y quince minutos (del tiempo establecido para jugar), mañana comenzarás a jugar media hora más tarde y, si te pasas más de quince minutos, no tendrás el dispositivo durante dos días”, añade como idea.

Castaño recalca: “tenemos que hablar a nuestros hijos utilizando un tono de voz bajo, serio y tranquilo, manteniendo la calma para transmitírsela, y teniendo claro que el problema no son ellos, sino una conducta que deben modificar”.