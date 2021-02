$!Ejercicios: 8 excusas que debes dejar atrás

Los entrenamientos que plantea se distinguen por mezclar muchas disciplinas (ejercicio físico, estiramientos, gimnasia cardiovascular, yoga y pilates), están pensados para todo tipo de públicos y los pueden hacer en casa quienes aún no se atreven a ir a gimnasios por la situación actual.

Las excusas son “trampas que nos ponemos a nosotros mismos para no salir del bucle del sofá, porque cuanto menos ejercicio haces, más débil te sientes y menos ganas tienes de moverte”, señala en su libro ‘Mucho más que fitness’, donde describe rutinas de dos semanas para ponerse en forma, claves motivacionales para cumplirlas y pautas nutricionales para apoyarlas.

“Comenzar a hacer deporte es un cambio que cuesta mucho y siempre encontraremos un pretexto para no cumplir ese buen propósito, para posponer esta cita con nuestra salud, pero ¡no hay excusas que valgan!”, señala el televisivo entrenador deportivo Cesc Escolá.

Estas son algunas de las excusas mentales que nos surgen cuando intentamos mejorar nuestro de vida. Así, muchas personas se proponen en diciembre empezar a hacer ejercicio y vivir de una manera más saludable, comienzan a hacerlo en enero y encuentran alguna justificación para no continuar en febrero.

“Hoy estoy desbordad@ por el estrés”. “La vida y la comida sana terminan siendo aburridas”. “Lo intento, pero me doy cuenta de que no tengo tiempo...” .

Excusa 1: ¡no puedo!

Escolá recalca que hay sistemas de entrenamiento pensados para que cada persona lo adapte a su capacidad física y necesidades y que, sea cual sea el nivel de su estado físico, puedan empezar a notar cambios desde el primer día para, poco a poco, ir evolucionando y sintiéndose mejor.

“¡Solo hay que dar el primer paso!”, enfatiza.

Excusa 2: ¡Tengo dolores musculares!

“Después de entrenar vas a tener “agujetas” (dolor muscular), sobre todo si hace mucho tiempo que no practicas deporte, pero las agujetas no son malas: ese dolor indica cambio, te dice que has hecho bien el entrenamiento y que tu cuerpo ha empezado a mejorar”, señala Escolá, añadiendo que “el mejor remedio para esa molestia es... ¡Más ejercicio!”.