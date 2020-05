$!El Perez Art Museum de Miami compra obras para impulsar el arte durante la pandemia

Con el fin de impulsar el ecosistema artístico de la ciudad en los tiempos duros de la pandemia del COVID-19, el Perez Art Museum de Miami (PAMM) dispuso la adquisición de ocho obras de artistas representados por galerías locales y valoradas en 145,000 dólares.

El Consejo de Coleccionistas del PAMM realiza regularmente estas compras para incorporar obras a su colección permanente y a la vez activar a galerías y artistas, pero nunca en sus 15 años de existencia había hecho una adquisición tan numerosa.

"Como una institución artística de bandera de Miami, el PAMM debe hacer lo que pueda por iluminar el panorama de la comunidad vibrante y multicultural de artistas y galerías que posee, que han sido golpeados duramente por la actual crisis", dijo el director del PAMM, Franklin Sirmans.

El Consejo formado por los más destacados coleccionistas de arte de Miami escogió esta vez la escultura "Untitled/sumando líneas" (2019), de Yanira Collado, "Exorcism" (1994-2019), de Myrlande Constant, "Eros. Allegory of Love (2019), de Conrad Egyir, y "Fet Chaloska (2005-2016)", de Viktor El-Saieh.

La escultura "Can I Borrow a Cup of Sugar (2020)", de Lucía Hierro, "Untitled (2020)", una pintura abstracta de Kelley Johnson, "Infinite Regress LXXV (2019)", de Eamon Oré-Girón, y "Work on Felt (Variation 8)" (2020), una escultura musical de Naama Tsabar, completan la lista.

Estos artistas están representados por Central Fine Gallery, Emerson-Dorsch Gallery, Nina Johnson Gallery, PRIMARY, Fredric Snitzer Gallery, Mindy Solomon Gallery y Spinello Projects.

"No se puede pasar por alto la importancia de las galerías de arte de Miami para el bienestar cultural y económico de la ciudad. Esperamos que este gesto inspire a otros para apoyar a esos espacios (y a otros) en estos tiempos de desafío. Estamos todos juntos en esto", dijo René Morales, director de asuntos curiatoriales y curador jefe del PAMM.

El PAMM lleva a la práctica con estas adquisiciones su compromiso con diversificar la colección permanente con obra de comunidades como los latinos, la diáspora africana y los latinoamericanos y caribeños.