$!El silencio, beneficioso para nuestro ser

"El silencio absoluto sabemos que existe solo en el espacio, donde hay ausencia de propagación de ondas acústicas, pero en la Tierra no existe el silencio, más bien se puede decir que es un concepto, porque el silencio absoluto físicamente no existe".

"Muchas veces decimos "fíjate qué silencio hay" y, sin embargo, hay muchos pájaros que están cantando, con lo cual no es silencio, pero para el que se encuentra ahí, el canto de los pájaros es parte de lo que está buscando dentro de un panorama acústico que asocia al silencio. Así, las ondas acústicas de un panorama, de un horizonte acústico más mis capacidades efectivas y sensoriales y mi actitud psicológica me orientan hacia un cierto tipo de sesgo y de filtro, y de interpretación de todas estas señales que llegan".

A esta forma de anclarse en el pasado o en el futuro es lo que se le llama 'rumiar', es decir, empiezas a pensar en lo que ha pasado o a pensar en algo que puede pasar, pero lo que ha pasado ya ha pasado, lo que podrá pasar todavía no ha pasado, con lo cual nos perdemos en algo que ya no existe en el caso del pasado y algo que no ha existido, en el del futuro.

Una de las características de estas personas a las que no les gusta el silencio es la de tener en sus casas constantemente un televisor encendido o una radio, y ni están viendo la televisión ni oyendo la radio, "solamente están ocupando el espacio acústico, están intentando rellenar el espacio acústico para no quedarse solos con el silencio", indica Emiliano Bruner.

“El silencio es un momento en el que te enfrentas a lo que eres. Si no te gusta lo que eres, no te gusta donde estás es el silencio lo que te enfrenta a quedarte sólo contigo. Muchísimas personas evitan quedarse solas consigo mismas y otras, sencillamente, nunca lo han hecho, no es que lo eviten es que no saben qué hacer en esos momentos. Vivimos en un mundo sobrecargado de información, la sociedad, los amigos, el trabajo, la televisión, el móvil y es muy difícil adaptarse al silencio".

Emiliano Bruner suele expresar una frase del explorador noruego Erling Kagge, quien ha dejado escrito que “en la era del ruido, el silencio es el nuevo lujo” y el antropólogo analiza su significado: "tenemos una sobrecarga de informaciones, con lo cual no nos da tiempo a quedarnos con nosotros mismos y con el silencio".

"El modelo que nos da nuestra sociedad es que, si no estás haciendo algo, te aburres. La gente se aburre cuando se queda sola consigo mismo, esto no es bueno porque, si te aburres cuando estás contigo, quiere decir que no tienes una buena opinión de ti y hay algo que no funciona", añade el científico.

"Pertenecemos a una sociedad que nos dice que tenemos que hacer siempre algo, de lo contrario nos aburrimos, pero a nosotros mismos nos hemos llamado seres humanos, no hacedores humanos y, si se empieza a pensar que el hacer es un desahogo se convierte también en una huida del ser", concluye Emiliano Bruner.