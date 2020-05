$!El síndrome de Penélope, un fuego que afecta la mente

Ella, que confiaba en que su marido regresaría, no quería casarse con ninguno pero, ante su insistencia, les dijo que elegiría a uno de ellos cuando terminase de tejer el sudario que estaba haciendo para Laertes, su suegro.

El síndrome de Landau Kleffner es un tipo de epilepsia que hace que, durante el sueño, el cerebro no consolide lo aprendido por el día, de modo que los niños afectados van perdiendo habilidades. Esta enfermedad rara también se conoce como el síndrome de Penélope.

El sueño y el aprendizaje

Algo similar les ocurre a los niños con síndrome de Landau Kleffner pues, durante el sueño, su cerebro “pierde” lo aprendido por el día. Por eso esta patología se conoce también como el síndrome de Penélope.

“El sueño tiene una función muy importante para el aprendizaje. Cuando dormimos se activan zonas del cerebro que no están activadas durante la vigilia, de manera que con el sueño consolidamos muchos de los conocimientos que hemos adquirido durante el día", explica Víctor Soto, neuropediatra del Hospital Niño Jesús de la capital de España.

"Pero si el sueño no se consigue realizar de manera correcta porque hay una actividad epiléptica que no lo permite, la capacidad de aprendizaje se ve alterada.En los niños con síndrome de Landau Kleffner esto hace que el aprendizaje no se consolide pero, además, pierden habilidades que ya tenían”, añade el especialista.

Soto indica a Efe que hay más de 200 tipos de epilepsia y el síndrome de Landau Kleffner es uno de ellos.

“El cerebro es un entramado eléctrico y si empieza a haber "chispazos", pueden producirse ataques epilépticos. Si esos "chispazos" en el cerebro son muy frecuentes, el desarrollo madurativo del niño se ve interrumpido y la parte más afectada es el lenguaje”, aclara.

El doctor Soto manifiesta que esta patología afecta a niños de entre 3 y 8 años.

“Son niños sanos que hablan, van al colegio y tienen un desarrollo completamente normal. Pero, de repente, empiezan a perder habilidades y la primera que pierden es el lenguaje”, recalca.

“Estos niños hablaban y comprendían perfectamente y, de un día para otro, desarrollan agnosia auditiva, es decir, oyen, no están sordos, pero no comprenden lo que se les dice", añade el especialista.

"Los adultos que han pasado este síndrome cuentan que es como si se levantaran en Japón, donde la gente habla un idioma completamente diferente. Ellos lo escuchan pero no lo entienden. Este es el primero de los síntomas que suele aparecer”, precisa.

El neuropediatra expone que, a partir de ahí, también pueden dejar de hablar, presentar pérdida de capacidad intelectual y problemas de conducta.

De hecho, destaca que no todos los niños con el síndrome de Landau Kleffner tienen ataques epilépticos y muchas veces la primera manifestación es esa pérdida de la comprensión del lenguaje.

El especialista subraya que, si un niño sano cuyo desarrollo es normal, empieza a no entender lo que se le dice, pierde capacidad de lenguaje o tiene un cambio de conducta importante (es más impulsivo, hiperactivo y con peor tolerancia a la frustración) hay que consultar con el médico y hacerlo rápido.

“No es normal que un niño pierda capacidad de aprendizaje. Si vemos que su lenguaje se está alterando, no debemos achacarlo a que ha nacido su hermano o a que ha tenido un problema con sus amigos. Estos síntomas no sólo pueden darse con la epilepsia, sino con otros muchos trastornos y es algo que se debe estudiar”, puntualiza.