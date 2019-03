$!Escapar del bullicio a la isla de Hidra

No hay grandes hoteles, ni discotecas. El único ruido de motores que se escucha ocasionalmente procede de las barcas. Además, Hidra se aferra a un fuerte sentido de la estética: las antenas parabólicas y las sillas de plástico están terminantemente prohibidas.

Sentarse en una taberna del puerto a disfrutar del día, comer pescado, tapas griegas o simplemente disfrutar de un café griego mientras el atardecer baña las empinadas calles de casas blancas y mansiones venecianas es, para muchos, sinónimo de puro placer.

Por extraño que parezca, Hidra no toma su nombre del monstruo mitológico policefálico, sino de Hydrea (del griego antiguo hydor, agua), como se denominaba la isla en la antigüedad, cuando sus muchos manantiales eran fuente de vida para una variada vegetación.

Los árboles y las fuentes de agua desaparecieron casi por completo en el siglo XIX, cuando Hidra y la vecina Spetses contribuyeron con su potente flota al levantamiento contra la ocupación otomana, que culminó en la independencia y la creación del moderno Estado griego.

Hasta hace un lustro, el único abastecimiento de agua provenía del barco cisterna que diariamente atracaba en la isla. Ahora los isleños cuentan con una planta desalinizadora con capacidad de 1.600 metros cúbicos de agua al día.

Para los lugareños, ni esta ni otras incomodidades, como la dependencia de los cuadrúpedos como medio de transporte -algo que retrasa desde la compra diaria hasta la construcción de un edificio-, resta encanto a su isla. Para los turistas estas curiosidades son un regalo.

Dímitra tiene más de ochenta años. Vive en una modesta casa en medio del pueblo y hace ya tiempo que no puede bajar al puerto. La pendiente es demasiado pronunciada y el empedrado demasiado difícil de sortear cuando pesan los años y las articulaciones duelen. “No me entristece, así son las cosas. Lo que cuenta es que tenemos salud y que no hay paro en toda la isla”, explica a Efe.