$!¿Estas embarazada y no te sientes feliz?

Muchas mujeres cuando reciben la noticia de que están embarazadas no se alegran por ello. Al contrario, pueden experimentar sentimientos de culpa, angustia, enojo y tristeza. Y está bien, ya que muchas mujeres no quieren ser madres y otras pueden asustarse al recibir la noticia en un momento en el que no la estaban esperando.

Por lo general muchas personas ven la llegada de un niño como una “bendición” y sienten que la noticia de un embarazo siempre tiene que ser recibida con gozo y alegría, asumiendo que esa primera reacción de la mujer hacia él bebe es directamente proporcional a cuánto se aman los hijos o cuán poca madre puedes ser.