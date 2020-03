$!¿Estoy enamorado o es sólo sexo?

El lenguaje del amor es infinito. Tanto puede ser puro, fino o poético como ardiente, obsceno y sublime. Para evocar estas emociones, Alberoni no se ha querido privar de ninguno de estos lenguajes y ha mantenido en cada uno de los relatos que narran sus protagonistas la oratoria que le corresponde. Para hablar de sexo se necesita utilizar el lenguaje médico de la psicología, el lenguaje más obsceno y el lenguaje del amor, ya que “si omitimos uno de los tres no existe la experiencia sexual”, afirma Alberoni.

El máximo placer, sólo con una sola persona

Con la llegada de los setenta llegó la libertad sexual y se levantaron los tabúes para hablar y practicar el sexo sin ningún tipo de problema. Sin embargo, las investigaciones de Alberoni distan mucho de confluir con esta idea de “amor libre” que tan aplaudida fue y es hoy en día. Haciendo un símil vinícola, Alberoni afirma que “de igual modo que cuando vas borracho no disfrutas del vino, el máximo placer sólo lo obtienes con una sola persona”. “La orgía es un estadio de euforia y nada más”, constata.

En sus investigaciones, Alberoni insiste en distinguir entre el enamoramiento genuino y los arrebatos erótico-amorosos en los que predomina la falsedad. La única manera de evitar un enamoramiento es huir, ya que “si escapas de él no pasa nada, pero si te atrapa ya es irreversible”, asegura. La autenticidad del sentimiento amoroso implica mirar al amado o amada como el único sujeto posible e insustituible del amor y es una experiencia de liberación que otorga pureza y renacimiento personal.

Vivir con y para la persona amada es la versión idílica del amor. Si se consigue llegar a este estadio de armonía, el amor trasciende a un nivel que no sólo envolverá a la pareja, sino que acabará arrastrando como un imán al universo que rodea a los dos enamorados para formar una colectividad. Sin embargo, este “comunismo amoroso”, como lo define Alberoni, no se puede dar si el sentimiento amoroso no es sincero y se trata meramente de pasión y erotismo. En este caso, el abismo social tenderá a asomar la cabeza, porque es muy sencillo “pasar del fuego al hielo” y que se rompan unas relaciones que se creían sólidas.