$!Estudio muestra importancia de la actividad física en el confinamiento

Así, el 84 % de los encuestados ha asegurado haber mantenido una actividad deportiva estable , incluso un 13 % de los que antes no hacían deporte ahora sí lo ha hecho.

Un estudio del Instituto de Biomecánica de la Universitat Politècnica de València concluye que el confinamiento ha evidenciado la gran importancia del deporte y la actividad física en la sociedad, y señala que un 13 % de los encuestados que antes no hacían deporte lo ha hecho durante este periodo .

El 16 % de los encuestados ha asegurado que no ha hecho deporte, mayoritariamente porque no se han sentido motivados para realizarlo, por falta de tiempo por tener que trabajar (un 27 %) o atender familiares (17 %), y un 14 % que dice no haber encontrado el momento adecuado.

Además, tras el confinamiento, casi el 40 % de los que han hecho actividad física durante este periodo manifiestan que a partir de ahora se preocuparán más por mantener una actividad física óptima, mientras que un 34 % dice que hará más actividad física.

Una de las principales barreras de la actividad física durante el confinamiento se ha encontrado en el espacio de residencia, ya que un porcentaje elevado de los encuestados, el 18 %, lo ha hecho en viviendas sin terraza ni balcón, que puede marcar una clave para el desarrollo de las futuras casas.

La mayoría de la gente ha practicado deporte en el salón (66 % de los encuestados), aunque solo un 2 % ha declarado tener un espacio acondicionado para ello.

Destaca en este punto, para tomar medidas de cara al futuro, el bajo uso declarado de espacios comunes como pueden ser escaleras o terrazas, que estaban vetados, que solo un 2 % de los encuestados ha utilizado.

Otra de las barreras para la práctica deportiva durante el confinamiento está relacionada con el vínculo tan fuerte que tiene la actividad física como acción de socialización.

En concreto, el 65 % de los encuestados realizaba actividad física siempre en compañía antes del confinamiento, mientras que solo el 18 % han hecho ejercicio acompañados de forma virtual gracias a las distintas plataformas, durante este periodo.