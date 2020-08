$!Evita los efectos de la mascarilla con estas recomendaciones

En las últimas semanas el maquillaje se concentra en los ojos, pero no debemos pasar por alto los labios, que a pesar de estar detrás de la mascarilla necesitan hidratación y, por qué no, color.

"La piel de los labios es más delicada y fina que la del resto del cuerpo", indica Rocío L. Cuesta, CEO de la Alma Secret. No contiene glándulas sebáceas ni sudoríparas y esto hace que tengan "más facilidad para resecarse". A la pérdida de hidratación se une la pérdida progresiva de colágeno que hace que pierdan volumen y turgencia con el paso del tiempo.

"No se trata de un relleno ni de una mesoterapia". Está indicado para todos los tipos de piel, para mujeres y hombres. Según el doctor Acuña, este ácido hialurónico es uno de los que tiene la molécula más pequeña, por lo que no tiene efecto de voluminización ni de relleno, sí de hidratación y "aporta un aspecto rejuvenecido y jugoso a los labios".

Tips de belleza de Blanca Suárez

Dar color a los labios es una de las imágenes que siempre se recuerdan cuando se hace por primera vez. La actriz Blanca Suárez recuerda que fue en una fiesta de San Isidro y con un lápiz de labios que le regaló su abuela. "Ella era muy coqueta", dice la embajadora de Guerlain.

La protagonista de "Las chicas del cable" asegura que cuando era más joven le daba "vergüenza" maquillarse los labios, ya que "al tenerlos carnosos" le parecía que llamaba mucho la atención.

Ahora elige los rojos para cenas e incluso para su vida diaria, "pero no me gusta nada cuando empieza a desvanecerse el color. Me retoco continuamente", dice. Una razón por la que intenta elegir tonos más naturales, nude o marrones, de alta pigmentación y fijación.

Este verano la firma francesa Clarins apuesta por labiales de textura suave, cremas, con acabado mate empolvado, con una fórmula enriquecida con manteca de karité para nutrir los labios, dejándolos "lisos, flexibles, suaves y redefinidos", comentan desde la firma.

por Inmaculada Tapia