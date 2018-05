Guía para seguir la boda de Enrique y Meghan

EL VESTIDO DE LA NOVIA

Es el secreto más esperado que no se desvelará hasta el mismo día de la boda, aunque los medios británicos se decantan hacia que no escogerá el blanco para el vestido, ya que se trata de su segundo matrimonio (estuvo casada con el productor cinematográfico Trevor Engelson entre 2011 y 2013).

Algunas fuentes apuntan a que Markle podría haber escogido un diseño de Ralph & Russo, la misma firma británica que eligió para sus primeras fotografías oficiales con el príncipe Enrique, tomadas por el fotógrafo Alexi Lubomirski, en la Frogmore House en Windsor.

CEREMONIA

La ceremonia dará comienzo a las 12.00 hora local (11.00 GMT) y será oficiada por el deán de Windsor, el reverendo David Conner, y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que casará a la pareja.

Además, el obispo presidente y primado de la Iglesia Episcopaliana de Estados Unidos, el reverendísimo Michael Bruce Curry, ha sido invitado por los novios a participar también en la boda.

El obispo, de Chicago y que en 2015 se convirtió en el primer obispo afroamericano en presidir la Iglesia Episcopaliana, pronunciará un discurso durante la ceremonia, tal y como adelantó el palacio de Kensington.

PADRINO Y PAJES

Meghan Markle no tendrá dama de honor el gran día porque, según reveló, no quería tener que escoger entre una sola de sus amigas íntimas, ya que su única hermana, Samatha Markle, no ha sido invitada al enlace porque no mantiene relación con ella.

Así, un grupo de niños y niñas desempeñarán la función de pajes y damas de honor, entre los que se espera se encuentren los hijos mayores de los duques de Cambridge, el príncipe Jorge y la princesa Carlota, de 4 y 3 años.

El padrino del príncipe Enrique será su hermano mayor, el príncipe Guillermo, de 35 años, tal y como Enrique lo fue de él el 29 de abril de 2011, cuando contrajo matrimonio con Catalina en la abadía de Westminster.

LOS INVITADOS

Un total de 2.640 personas han sido invitadas al enlace del próximo 19 de mayo. De todas ellas, 1.200 son “ciudadanos de a pie” procedentes de “todos los rincones del Reino Unido”, porque los novios quieren que “todo el mundo se sienta parte de la celebración, un momento de alegría y diversión”, informó el palacio de Kensington.

Otros 200 invitados provendrán de distintas organizaciones benéficas a las que el hijo menor de la fallecida Diana de Gales y su prometida estén “ligados” y aquellas de las que el primero sea patrón. Un centenar de los presentes en la esperada boda real, que la pareja anunció a finales del pasado mes de noviembre tras un noviazgo de algo más de un año, serán estudiantes de escuelas locales.

Completarán la abultada lista de invitados 610 miembros de la comunidad del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, y 530 de distintas casas reales. Ningún político ha sido convidado a la boda.