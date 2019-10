$!“¡Implícame!”, la relación entre el cerebro y la conducta laboral

¿Cómo conseguir que las personas se impliquen a fondo en su mundo laboral? ¿Cómo hacer para que aporten lo mejor de sí mismos? La experta en neuroliderazgo e inteligencia emocional, Silvia Damiano da las claves para que todo fluya de modo armonioso entre jefes y empleados.

Esta bióloga argentina afincada en Australia ha investigado los últimos hallazgos sobre neuroliderazgo para entender qué es lo que ocurre en el cerebro humano cuando las personas se implican en su trabajo y ha conseguido que su blog “aboutmybrain.com” sea seguido por cientos de personas interesadas en entender la neurociencia y su aplicación en la vida.

¿Apoyados o excluidos?

“Cuando nos excluyen de un grupo social o nuestro jefe nos ‘ningunea’, sentimos lo mismo que cuando nos duele algo, porque el rechazo social ocupa el mismo nivel cerebral que los males físicos”, subraya Damiano, que ha recopilado en su ensayo “Implícame” todas las investigaciones científicas sobre el cerebro y las relaciones laborales, así como las emociones que determinan nuestra conducta laboral.

“Por el contrario, cuando nos elogian en nuestro trabajo, se produce un aumento de la dopamina en el cerebro, una sustancia química que nos produce bienestar” subraya Damiani, que este año ha sido nominada para el prestigioso premio “Telstra Business Woman Awards”.

Por este motivo, la aprobación social estimula las mismas zonas que cuando recibimos una recompensa monetaria, según se constata en este ensayo, a tenor de las investigaciones de dos científicos de la Universidad de California, Lieberman y Eisenberg.

Damiano ha entrevistado también a un total de veinticinco personas de distintas edades, profesiones y procedencias en su libro “las 25 caras del compromiso”, que explican sus reflexiones y actitudes ante el trabajo bien hecho, entre las que destaca el concepto de “fluir”, que define a la perfección un dramaturgo corporativo y director ejecutivo al que Damiano llama simplemente “David”.

“Estoy totalmente implicado en mi trabajo cuando me fusiono con la tarea, cuando me olvido de que el tiempo pasa y cuando lo que hago me llena de energía. No me siento fatigado en absoluto ni desconcentrado y me resulta fácil enfrentarme o cualquier reto que aparezca”, subraya este profesional en “Implícame”.

El mito de la multitarea

“Las investigaciones cerebrales más recientes sobre la ‘multitarea’, demuestran que el ser humano no puede manejar más de cuatro conceptos a la vez y que cada nueva misión se ha de compaginar con tres inconscientes”, explica Damiano, acabando así con el “mito de la multitarea”.

En este sentido, la experta confirma la sensación de que las mujeres pueden diversificar más su atención, “porque el cerebro femenino tiene más flexibilidad, mientras que el del hombre está más focalizado”.

En relación con las nuevas tecnologías y el cerebro, esta bióloga constata que las “neuronas-espejo”, responsables de captar las emociones que intervienen en el trabajo entre otros hechos, “nos hacen patente que el ‘cara a cara’ y el contacto humano no se puede cambiar en su totalidad por la tecnología, porque disminuiría nuestra atención.”

“Tanto cuando hablamos por teléfono como cuando nos conectamos por una videoconferencia, manejamos solo una parte de nuestro potencial comunicativo, por lo que es aconsejable que los miembros de un equipo mantengan el contacto personal y se reúnan, como mínimo, una vez al mes”, recomienda.

Silvia Damiano, especialista en diseño e implementación de estrategias de aprendizaje organizativo, critica a los empresarios por no esforzarse en detectar los “puntos fuertes” de sus colaboradores para conseguir lo mejor de sí mismos nada más que en las entrevistas de trabajo, y que luego olvidan sus fortalezas.

También aconseja que el individuo tenga la percepción de que puede tomar decisiones y de que puede organizar su trabajo por sí solo “porque si el ambiente es emocionalmente negativo, tú dejas de buscar el compromiso y de implicarte”.