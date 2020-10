$!Kim Kardashian, una diva consagrada a sus 40 años

“A nuestros increíbles fans: hemos tomado con gran pesar la difícil decisión, como familia, de despedir a `Keeping Up with the Kardashians´”. Así lo anunció Kim en su Instagram, indicando que finalizaría el año que viene.

Kim es parte del clan Kardashian-Jenner y, probablemente, sea la más famosa de este linaje. Tiene un hermano, Rob Kardashian, y dos hermanas, Kourtney y Khloë Kardashian. Y dos medio-hermanas por parte de madre, Kendall y Kylie Jenner.

Varios de sus familiares son famosos por la industria de la moda o por formar parte del “reality” show “Keeping Up with the Kardashians”, entre otras actividades. De hecho, el programa lleva en emisión desde 2007, dieciocho temporadas seguidas y ha contado con cuatro “spin-offs”.

La emisión comenzó después de que Kim saltará a la fama ese mismo año por la película “Kim Kardashian, Superstar”, que protagonizó junto a su pareja de aquel entonces, el cantante Ray-Z, y cuya filtración supuestamente involuntaria sigue puesta en duda por los escépticos.

Desde entonces, ha tenido varias apariciones televisivas incluso como actriz, la primera en “Beyond the Break” en 2008. Otras han sido películas como “Disaster Movie” (2008) o “Deep in the Valley” (2009); y apariciones en series como “How I Meet Your Mother”, “CSI: New York”, “Drop Dead Diva”.

Personalidad como profesión