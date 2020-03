$!La importancia de enseñar a comer a los niños

Los hijos adolescentes que ya no quieren degustar el “rancho” escolar, cuando se ven solos en la casa tras salir del colegio matan el hambre con “cualquier cosa”: bocadillo, bollería industrial, plato preparado para horno microondas o ración de “fast food”. Y cuando llegan sus madres a casa por la noche, tras una jornada laboral agotadora, éstas no se sienten con fuerzas de ponerse a cocinar por lo que el recurso a la comida precocinada vuelve a resolver la cuestión.

La recomendación de la autora es poner el plato delante del infante y decirle que no hay otra cosa para comer, sin recurrir a la fuerza ni al enfado. Al niño hay que convencerle para que pruebe el alimento pero también mostrarse inflexible y recordarle que no hay sustitutos a esa comida y si tiene hambre, que se espere a la merienda.

Si el pediatra dice que el niño está sano, la periodista recomienda a las madres no preocuparse de si el niño come más o menos. Hay que pensar en la forma de alimentar a los hijos como si se tratara de un contrato: la parte del acuerdo de los padres es servir una alimentación saludable y la de los hijos, comer lo que le apetezca de esos alimentos que se les sirven, “pero sin peleas”.

Comida a deshoras

Alcañiz recuerda que siempre está el riesgo de darle al niño comida a deshoras porque “no ha comido nada a la hora de comer”, lo cual es un círculo vicioso ya que, al ser alimentado fuera del horario normal, tampoco tendrá ganas de comer en la siguiente toma.

Es muy importante tratar de servir las comidas a los niños siempre a la misma hora y tampoco debe olvidarse que las horas de sueño también influyen en sus ritmos de apetito. Disciplina, ante todo, es lo que se recomienda para enderezar la alimentación de los más pequeños.

La autora asegura que hay estudios que indican que los niños necesitan probar un alimento nuevo entre ocho o diez veces para aceptarlo, por lo que se recomienda paciencia con las verduras y cualquier alimento nuevo que pretendamos suministrarle.

“Preséntale (al niño) los nuevos platos una y otra vez e insiste en que los pruebe de nuevo para ver si ha cambiado de opinión. Recuérdale que no tiene que comérselos, sino solo probarlos. Esto eliminará gran parte de la ansiedad que le produce enfrentarse a una comida sospechosamente nueva”, manifiesta Alcañiz.

Aparte de los menús infantiles propuestos en su libro, Alcañiz y March recomiendan un desayuno lo suficientemente energético como para que los niños puedan afrontar las labores escolares del día con eficiencia. No basta con un vaso de leche y galletas. Ellas recomiendan una fruta fresca o un zumo natural, un lácteo, cereales y una proteína (jamón de York, queso fresco o un huevo cocido). Y para el tentempié de media mañana y de media tarde en el colegio aconsejan una fruta fresca o un zumo de brick lo menos artificial posible, un bocadillo de pan integral o unas galletas.

Todas las comidas y cenas que se proponen en el libro comienzan con una verdura, bien sea sola, acompañando a un arroz, en potajes y cremas, y un segundo plato de carne o pescado. No incluyen las autoras postres elaborados y recomiendan sustituirlos por una pieza de fruta o un lácteo.

“Si tu hijo come bien uno de los dos platos, no te preocupes demasiado si no quiere el otro, alábale por lo que ha comido y sigue presentándole en otras ocasiones el alimento que no le gusta para que al menos lo pruebe”, concluye Alcañiz.