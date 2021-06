$!Lady Di, un repaso de su vida en su 60 aniversario

Trece veces quedaron antes de casarse

Durante la entrevista que concedieron con motivo de su compromiso, la pareja contó que se habían conocido en 1977 cuando Carlos, que era amigo de Sarah, la hermana de Diana, visitó la casa de los Spencer durante una cacería.

Lo cierto es que las informaciones apuntan a que, en realidad, lo que unía a Sarah y Carlos era más que una amistad. Fuese lo que fuese no prosperó.

“No hay posibilidad de que me case con él. No estoy enamorada. Y no me casaría con nadie a quien no amo, ya sea el basurero o el rey de Inglaterra”, dijo supuestamente Sarah Spencer en 1978, según la revista Time.

Ya en 1980, Carlos y Diana retomaron el contacto y salieron juntos en algunas ocasiones. “Quedamos trece veces y luego nos casamos”, dijo ella según el relato que se escucha en el documental “Diana: In Her Own Words”.

A principios de 1981, él le propuso matrimonio y ella dijo que sí. El 24 de febrero, el palacio de Buckingham anunció el compromiso.

Carlos, sobre quien pesaba la presión de contraer matrimonio, tenía 32 años, y Diana tenía tan solo 19. Él con un traje gris y ella con un traje azul, posaron en los jardines del palacio y después contestaron a algunas preguntas de la BBC.