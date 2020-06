$!Las actrices que han dado vida a la princesa Diana en la pantalla

De aire rebelde y cañero con un punto "punk", esta actriz, que no mantiene ningún parecido con la imagen inocente y dulce que mostraba Lady Di, va a interpretar los días más difíciles de Diana de Gales: la separación del príncipe Carlos de Inglaterra, mientras pasaba las fiestas navideñas con el resto de la familia real británica en Sandringham.

Emma Corrin, de 24 años también interpreta a la celebérrima princesa del pueblo en la cuarta temporada de la famosa serie "The Crown" de Netflix.

Emma Corrin interpreta a la princesa Diana en 'The Crown. (CNN)

Emma Corrin, que sí guarda un cierto parecido físico con la Diana de Gales -mirada azul lánguida y tímida, facciones dulces y cabello dorado-, es una actriz, aún poco conocida, que interpretó un pequeño rol en la serie "Grantchester".

"La princesa Diana fue un icono y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador. Explorarla a través de los guiones de Peter Morgan es la oportunidad más excepcional, ¡y me esforzaré por hacerle Justicia!", dijo la actriz nacida Royal Tunbridge Wells, Reino Unido.

"Más que emocionada y honrada de unirme a 'The Crown' en su cuarta temporada. He estado enganchada a la serie desde el primer episodio y pensar que ahora me uno a esta familia de actores increíblemente talentosos es simplemente surrealista", dijo Corrin en un comunicado de Netflix.