$!Las bondades de ser solter@

DePaulo es una de las mayores expertas e investigadoras mundiales en soltería, autora de los libros ‘The Best of Single Life’ y ‘Singled Out’, que tratan sobre como “los solteros son estereotipados, estigmatizados e ignorados y, aún así, viven felices para siempre”. Además, escribe la columna ‘Living Single’ (viviendo soltero) en la revista Psychology Today.

¿Qué tienen en común las actrices Edie Falco (conocida por su papel en la serie televisiva ‘Los Soprano’) y Kim Cattrall (una de las protagonistas de ‘Sex and the City’) con la mundialmente famosa cantante y compositora Lady Gaga? Son tres celebridades solteras cuyas opiniones y forma de vida invitan a realizar una reflexión libre de prejuicios sobre la soltería para dedicarle una nueva mirada, según la doctora en psicología estadounidense, Bella DePaulo.



Tres mujeres famosas, solteras y felices

La doctora DePaulo recuerda los casos de tres mujeres famosas cuyos dichos y hechos sobre la soltería han generado debates importantes.

“Kim Cattrall ha percibido el término ‘cougar’ (equivalente a “pantera” y aplicado a las mujeres mayores que se relacionan con hombres jóvenes), como una expresión con connotaciones negativas y una etiqueta que la gente utiliza cuando se siente incómoda ante una mujer fuerte”, comparte DePaulo. Esta actriz británica –que ha pasado por el matrimonio y el divorcio- se perdió ocupar la portada de una importante revista cuando rechazó posar junto a una pantera como símbolo de este fenómeno.

La doctora DePaulo también cita el caso de Lady Gaga, analizado en el artículo “El celibato y la soltería prolongada se están convirtiendo en opciones viables para una gran variedad de mujeres’ (“Celibacy and prolonged singledom are viable options for a wide variety of women”) del periódico The Globe and Mail. Esta cantante señaló: “Estoy sola ahora y he elegido ser soltera, porque no tengo tiempo para conocer a nadie. Estoy célibe; el celibato está bien”, por lo cual fue criticada, según ese medio.

Para DePaulo las críticas que recibió Lady Gaga por su comentario se relacionan con el obstinado mito de que los solteros se engañan a sí mismos y que, en el fondo, desean abandonar su soltería.

Por otra parte, la especialista señala: “Decir ‘me siento feliz’ es una respuesta que parece no estar permitida para quienes viven en la soltería, como Edie Falco, a quien el escritor y editor Kevin Sessums le preguntó cuatro veces seguidas si no la entristecía el hecho de no haberse casado nunca”.

“Falco le respondió a Sessums que no estaba triste, porque su vida era poco convencional, nada sucedía como lo pensaba y la iba inventando a medida que se desarrollaba, pese a lo cual el reportero prosiguió planteando la pregunta desde distintos ángulos, en una entrevista en ‘The Daily Beast’”.

Para DePaulo la respuesta de Falco y la difusión es una situación positiva, “porque puede ayudar a que más personas piensen en esta forma de vida de una manera menos estereotipada”, indica.