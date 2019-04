$!Las maravillosas maravillas de Egipto

Escribiendo a orillas del Nilo, con la mejor vista del Cairo desde el piso 20 del Hotel Intercontinental Semiramis, es mucho más fácil describir el panorama de una de las maravillas del mundo. El sol cae temprano en esta época del año (a las cinco de la tarde), pero la ciudad no duerme nunca y hasta el Nilo se ilumina con las luces de los barcos o los autos que cruzan el largo puente, al compás de los bocinazos que no paran de sonar.

Como la única estructura en pie que queda de las Siete Maravillas del Anciano Mundo, las pirámides de Keops, Kefren y Micerino son realmente la mayor atracción de Egipto (en realidad hay más de 100 pirámides, pero nada se comparan con estas tres).

Tampoco quedan tan lejos, apenas a 20km del centro del Cairo, en Guiza. Pero el viaje resulta interesante con solo ver el estilo de vida de algún carro tirado por burros que no pasa desapercibido entre tantos autos viejos que aparecen como un estilo moderno de joyas arqueológicas de varios Fiat 128 modelo ‘85. Menos de una hora más tarde, la cima de las pirámides se asoman por encima de los edificios modernos que muy poco tienen que ver con la perfecta arquitectura de la dinastía de los faraones.

La seguridad policial en la entrada, atrincherada detrás de una pared móvil antibalas, aleja la peor intención del ambiente terrorista del Medio Oriente y hasta la escolta que nos acompañaba en nuestro viaje escondía debajo del traje una verdadera ametralladora en miniatura (no, no es broma).

Todo el escenario parece una película de ficción, un thriller de acción que continúa hasta llegar a la realidad de la entrada principal, tan parecida a la entrada de Universal Studios o Disneylandia (más deteriorado, claro) con la típica boletería del mundo occidental que cobra 500 libras egipcias para permitir cruzar la máquina del tiempo a las milenarias pirámides.

Es difícil imaginar a Ramsés cobrando por entrar a las tumbas, pero hoy se paga aparte la visita por adentro de alguna pirámide (todos los años se alternan entre una y otra, como si los espíritus necesitaran descansar un año entero). Y al menos en esta oportunidad no permitieron sacar fotos adentro (y tampoco me animé por la claustrofobia y falta de oxígeno).

La inevitable tentación es querer escalar los enormes bloques de piedra que miden más de un metro, pero está totalmente prohibido y solo hay que conformarse con llegar hasta el acceso de las escaleras en la entrada principal de la pirámide.

De todas formas, se disfrutan mucho más desde lejos, como la más original vista panorámica, desde el restaurante que está detrás de la Gran Esfinge de Guiza, con la forma de un león y el rostro del faraón Kefrén (un mito: dicen que la nariz la había destruido un cañón de Napoleón, pero hoy existen documentos anteriores, donde todavía estaba en las mismas condiciones. Eso sí, la barba la tienen los ingleses, expuesta en el Museo Británico de Londres).

Los beduinos que venden souvenirs también son parte de la tradición, tratando de entablar cualquier conversación con apenas preguntar de donde venimos, para ‘regalar’ algo que al final será lo que quieren vender por “Deme lo que sea, lo que quiera, dólares o moneda de Egipto” y así venden, por ejemplo, unas estatuillas que no son para nada chicas a un dólar cada una (a mí me colocaron, muy prolijamente y sin pedirlo, un turbante típico que iba perfecto para los selfies con las pirámides). No, no hay ningún casino adentro como en Las Vegas, pero no sería mala idea si hubiese un hotel al lado, porque la verdad, el paisaje es para disfrutarlo durante horas o días, sin ganas de irse.

Una noche en el museo