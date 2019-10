$!Las personas creativas ven el mundo diferente

La apertura a la experiencia es uno de los cinco grandes rasgos a menudo utilizados para describir la personalidad (que se caracteriza por la curiosidad, la creatividad y un interés por explorar nuevas cosas), según la revista científica ‘New Scientist’, que dio a conocer este descubrimiento, publicado originalmente en el Journal of Research in Personality. Las personas mentalmente abiertas tienden a ser exitosas en las tareas que ponen a prueba la capacidad de proponer ideas creativas, como imaginar nuevos usos para objetos cotidianos.

LA APERTURA MENTAL FOMENTA LA CREATIVIDAD

Antinori y su equipo de Melbourne comprobaron que, cuanto más alto era el puntaje de apertura mental que obtenían los participantes, en mayor medida experimentaban la ‘percepción mixta’.

“Cuando a las personas mentalmente abiertas se les presenta un dilema de rivalidad binocular, sus cerebros son capaces de involucrarse de una forma flexible en soluciones menos convencionales”, afirma Antinori. “Estos resultados podrían explicar por qué las personas mentalmente abiertas tienden a ser más creativas e innovadoras”, añade.

Antinori amplia en una entrevista algunos puntos sobre los hallazgos de su estudio “Seeing It Both Ways: Openness To Experience and Binocular Rivalry Suppression” (”Viéndolo de ambas formas: apertura a la experiencia y la supresión de la rivalidad binocular”).

“En todo momento nuestro cerebro está inundado de información. Incluso ahora -mientras lee esto- pueden estar pasando muchas cosas, por ejemplo, los ruidos del exterior o las señales de su cuerpo diciéndole que su espalda está tocando la parte posterior de la silla”, señala Antinori.

Antinori añade que para dar sentido a todo esto, nuestro cerebro necesita decidir qué enfocar y qué ignorar. Según la experta, la mayoría de esas decisiones se hacen por debajo del nivel de conciencia y los resultados de esas decisiones constituyen lo que vemos y percibimos.

Los datos obtenidos en la investigación sugieren que las personas abiertas tienen algunas similitudes en la forma en que perciben el mundo y tienden a “ser creativas”, a tener una “puerta más flexible” y a dejar pasar más información que la persona promedio”, prosigue la psicóloga.