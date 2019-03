$!Lecturas feministas que no puedes dejar de leer

Pasan los años y llegan las pantallas, pero el aprendizaje de manos de un buen libro no pasará jamás (bueno, podemos leer en las pantallas, pero ustedes entienden). Por eso, ¿qué tal adentrarte al mundo feminista con distintos libros: novelas, poemarios y no ficción escritos por lady bosses? Debido a mi condición de ‘feminista en proceso de aprendizaje’, me alié de la feminista, editora y cinematógrafa Rosalía Piña Vélez, quien compartió algunos de sus libros favoritos sobre este mundo fascinante e igualitario.

El segundo sexo (Le Deuxième Sexe I), de Simone de Beauvoir (1949) “Durante mucho tiempo dudeì en escribir un libro sobre la mujer”, aperturó la autora. “El tema es irritante, sobre todo para las mujeres; pero no es nuevo. La discusioìn sobre el feminismo ha hecho correr bastante tinta...” Este es el holy grail de la literatura feminista de manos de una pionera: la cineasta, escritora y guionista, intelectual, filósofa existencialista, activista política y teórica social, Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, quien influyó sobre el existencialismo feminista y en la teoría feminista. Es un estudio en el que se investiga la realidad de las mujeres en Occidente desde distintas perspectivas (como la científica, histórica, sociológica, psicológica y cultural), y anuncia que “diferencia de sexos no erradica ‘igualdad de condición’”. Todos los escritos feministas posteriores se han apoyado en la base que plantó De Beauvoir, por lo que a “El Segundo Sexo” se le conoce como “el ensayo feminista más importante de la centuria”.

Becoming: Mi historia (Becoming), de Michelle Obama (2018) Feminista o no, ávido lector o no, seguro que has escuchado de “Becoming”, la autobiografía de la ex-primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. Es una memoria íntima que Obama describe como “una experiencia profundamente personal”, en la que detalla su experiencia como la primera afroamericana en cumplir el rol de Primera Dama en la Casa Blanca, junto con temas más personales como su papel de madre y el proceso que atravesó para “encontrar su voz”. El libro nos adentra en la infancia de Michelle Obama en el sur de Chicago hasta llegar a sus años como ejecutiva y madre. Luego nos lleva a una Casa Blanca conocida como “inclusiva y acogedora”, y a la postura de Obama como defensora de las mujeres y las niñas, dentro del contexto de los tiempos difíciles que atravesaba Estados Unidos bajo los mandatos de su esposo. En medio de los retos, la pareja Obama mostró una cara distinta en los medios de comunicación: una faceta de baile, el Carpool Karaoke, y el crecimiento de dos niñas que permanecieron “sin mancha” frente a “la mirada implacable de los medios de comunicación”. El objetivo de este libro es que conozcas a una mujer que ha desafiado las expectativas, para que te veas motivada a hacer lo mismo.

Todos deberíamos ser feministas (We Should All Be Feminists), de Chimamanda Ngozi Adichie (2016) “Ser feminista no es solo cosa de mujeres”. Esta poderosa declaración es la que Chimamanda Ngozi Adichie busca afianzar en este libro, mientras define el concepto inclusivo del ‘feminista’ de este siglo, realiza un acercamiento a los lugares más sutiles donde se esconde la discriminación y analiza cómo debe ser la crianza de los niños y las niñas para garantizar un mundo más justo para todos. Si quieres adentrarte al feminismo por medio de una narrativa carismática y humorística, esta podría ser una buena opción para ti. Y si te encuentras leyendo esta lista por accidente y prefieres lo audiovisual sobre el texto, considera escuchar su TedTalk, la inspiración detrás de este libro, que se titula de la misma forma.

Leche y miel (Milk and Honey), de Rupi Kaur (2014) “Leche y miel”, traducido por Leticia De La Paz De Dios, es una búsqueda de la dulzura en medio de la amargura que a veces nos presenta la vida. El poemario está dividido en cuatro partes, cada una centrada en un dolor diferente. Entre sus páginas, Kaur aborda ‘la violencia, el abuso, el amor, la pérdida y la feminidad’, en resumen: la supervivencia en medio de las altas y bajas de la vida. Con sus palabras, Kaur demuestra que “hay dulzura en todas partes si estás dispuesto a buscarla”.

El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) de Margaret Atwood (1985) Una de las novelas distópicas más conocidas, “El cuento de la criada”, se da en una Nueva Inglaterra futurista, en un estado totalitario. Se centra en Offred, la sirvienta de uno de los Comandantes y de su esposa. Offred recuerda su vida anterior, con una familia propia, con acceso a conocimiento, empleo y dinero. Ya nada de eso existe... ahora depende de la ‘viabilidad de sus ovarios’ para garantizar la herencia familiar del Comandante y la permanencia de su propia vida. Como toda buena distopía, es una advertencia implacable escrita en la década de 1980, pero parecería que pertenece al tiempo actual. De hecho, el New Yorker coronó a Atwood como “la profetisa de la distopía”. En una entrevista para el periódico The Guardian, la escritora respondió que no es profeta; la ciencia ficción en realidad es sobre el ahora. Así que, tomemos nota. Una recomendación: adéntrate de cabeza y permite que la historia se cuente por sí sola. Una de sus mejores características es el horror que se esconde en los elementos sutiles de ese mundo retorcido, con un continuo suspenso que podría ser envidiado por el mismo Alfred Hitchcock. Si la disfrutas, espera la secuela, “Los testamentos”, disponible en septiembre de este año.

Idiotizadas: Un cuento de empoderadas, de Moderna de pueblo (Raquel Córcoles y Carlos Carrero) (2017) Para la lectura más ligera y graciosa de esta lista, Piña recomienda el cómic “Idiotizadas: Un cuento de empoderadas”, una mirada satírica de las princesas de Disney y sus familias... pero con un giro. La Sirenita, por ejemplo, es conocida como “La Sirenita Pescada”, “una chica que renuncia a su voz a cambio del amor”. ¿Y Blancanieves? Perdón, Gordinieves; ella es “una chica harta de tener que tragarse manzanas envenenadas”... ¿A que un cambio de perspectiva nos hace ver una historia de manera totalmente diferente? Con estas y otras historias para inspirarla (o des-inspirarla), junto con el ejemplo fallido de su mamá, quien permanecía como la Cenicienta de su cuento -la que limpiaba, no la que reinaba-, Moderna se lanza a una aventura de desaprender, desaprender y desaprender tantas costumbres que nunca debió haber aprendido. “Crecimos con cuentos de hadas y acabamos idiotizadas”. No más.