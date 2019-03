$!Literatura inclusiva hacia la diversidad y la igualdad

“Los jóvenes no leen”. “La literatura de verdad es cosa de hombres”. Dos frases que se suelen escuchar a menudo y que, en principio, no tienen mucho que ver entre sí salvo por hablar de dos estigmas en torno a los libros... Pero, ¿y cuándo se es mujer y joven? Entonces, el estigma, según indican escritoras y lectoras, es doble.

Seliria: “Lo que Internet ha unido, que nada lo separe”

Muchos de ellos pertenecientes a esas generaciones acusadas de no tener interés en la lectura. Sobre este asunto, Iria afirma que “los jóvenes leen y, lo que es más, Internet les acerca muchas más lecturas que nunca. Además, en muchas ocasiones incluso las acercan de forma legal a aquellas personas que no pueden permitirse el libro físico, por medio de proyectos que hacen asequibles textos de los que ya han vencido los derechos, por ejemplo”.

Selene resalta a su vez que “la gente joven lee mucho más de lo que parece. Que no tengan un libro en la mano y tengan su móvil, no significa que no estén leyendo”, y lanza una reflexión: “¿No está ahí, en parte, la magia de las nuevas tecnologías?”.