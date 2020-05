$!Lo que ayudó al príncipe William a superar su ansiedad ante discursos

"Mi visión empezó a disminuir un poco a medida que me hacía mayor, y no solía utilizar lentes de contacto cuando estaba trabajando, así que cuando pronunciaba discursos no podía ver los rostros de nadie", admitió el hijo de la fallecida Diana de Gales, en un documental que emitirá esta noche la cadena pública BBC.

"Y eso ayuda -agregó-, porque son rostros borrosos y porque no puedes ver a nadie que te está mirando. Puedo ver lo suficiente para leer el papel y ese tipo de cosas, pero no podría ver toda la sala. Y eso realmente ayudó con mi ansiedad".

El año pasado, William rindió tributo a su bisabuelo el rey Jorge VI (padre de Isabel II) por las dificultades que tuvo para hablar en público debido a su tartamudeo.