$!Los cuatro pasos para superar el miedo

Autor de los libros superventas como ‘El arte de no amargarse la vida’, ‘Ser feliz en Alaska’, ‘Nada es tan terrible’, saca ahora ‘Sin miedo´, y comenta que su referente profesional es la reputada psicóloga conductual australiana Claire Weeks, quien sanó a miles pacientes en el mundo anglosajón.

Weeks y los cuatro pasos

El cuarto paso radica en DEJAR PASAR EL TIEMPO... un concepto que, según Santandreu, implica necesariamente “la aceptación total y es el paso más importante, porque querer acelerar el proceso es no aceptar, es seguir temiendo al malestar”, puntualiza el autor.

Aprender a vivir con confianza y amor

Santandreu describe en una entrevista el impacto del miedo irracional en nuestras vidas y en nuestro ánimo, y cuáles son los primeros pasos para dejarlo atrás y aprender una nueva manera de estar en el mundo, llena de confianza y amor por la vida, para convertirnos en nuestra mejor versión como personas.

— ¿Ofrece el miedo alguna ’ventaja psicológica’ que lleve a algunas personas a vivir atemorizadas en vez de intentar superarlo, como sucede con quienes no dejan su rol de víctimas porque así consiguen la atención de los demás?

— Por mi experiencia, tener miedos exagerados no ofrece lo que en psicología se conoce como ‘ventajas secundarias’. No creo que eso suceda de una forma significativa. El miedo "duele" y si no fuera así, a nadie le afectaría.

Las personas no quieren vivir atemorizadas porque el miedo "duele", es decir, es muy desagradable. Pero, muchas veces, los afectados no saben que se trata de miedos irracionales y, en otras ocasiones lo saben, pero desconocen cómo atajarlos.

— ¿Podría darnos algunos ejemplos de estas situaciones?

— Mucha gente tiene miedo a perder el empleo. No saben que es un temor irracional porque les han educado para temer perder el piso en propiedad, no tener comodidades, entre otras cosas.

‘Terribilizan’ sobre eso, es decir creen que sería "terrible" perder la seguridad económica. Esas personas no se dan cuenta de que su miedo es irracional.

Por otro lado, las personas con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) temen contagiarse con cualquier cosa y se duchan diez o veinte veces al día. Saben que es un temor irracional, pero no saben salir de él. Han entrado en un bucle de temor.

— Muchas personas se adaptan a vivir con miedo pese al malestar que les produce. ¿Cómo consiguen convivir con esa sensación de estar bajo amenaza o riesgo?

— Hay gente que va reduciendo su vida y sus oportunidades porque va evitando los miedos. Pero consiguen una tambaleante tranquilidad con el costo de tener una vida muy limitada. Y el problema es que es posible que sus miedos vayan aumentando. Lo cierto es que estas personas no suelen estar muy felices con la situación.