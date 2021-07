$!Los emojis más usados y los que se usan de forma incorrecta

Cada vez más populares, dos “emojis”: la carita con lágrimas de risa y el corazón rojo, han vuelto a encabezar este año, junto con la cara que llora a gritos, la lista de los más utilizados en las redes sociales.

Ante la celebración, del “Día Mundial del Emoji”, la plataforma Hootsuite, especializada en la gestión de las redes sociales, y la agencia We Are Social, especializada en este tipo de medios, ha dado a conocer cuáles son los más utilizados, pero también ha lanzado una serie de consejos para utilizarlos de una forma correcta; el primero: no abusar.