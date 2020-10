$!Los juegos de mesa, el mejor entretenimiento en tiempos de pandemia

Pronóstico con futuro

Impulso en la cuarentena

“Los juegos de mesa estaban viviendo ya una gran oleada de interés mucho antes del COVID-19 y el confinamiento, pero es verdad que han despuntado”, dijo a The Guardian Angus Abrason, director de BoardGameGuru.com, y explicó que “mucha gente invirtió este tiempo en jugar y descubrió que realmente lo disfrutaban, así que han seguido probando juegos y haciendo pedidos”.

Por su parte, Iolanda Zapata, portavoz de la editorial y distribuidora de juegos de mesa española Zacatrus, comentó a La Voz de Galicia que “en los negocios del ocio, las jugueterías y el hobby, el juego de mesa es una de las categorías que más está creciendo porcentualmente”.

Sara, una aficionada a estos juegos, lo plantea de la siguiente manera: “estás en casa con tu pareja, los dos teletrabajando y, a la hora de distraernos, quieres despegarte de las pantallas... Y entonces piensas, ¿y si jugamos un rato al “Onitama”?”, dice en referencia a un juego de mesa similar al ajedrez, y añade: “más o menos eso fue lo que nos pasó a nosotros... Y supongo que a más personas”.

Para el director de una de las tiendas de Wargames Workshop, Carl Sharman, “los juegos de mesa son un antídoto realmente bueno para la vida moderna, porque ofrecen una excelente alternativa con la que las familias se aparten de sus pantallas y hagan algo juntos”, según comenta al mencionado rotativo británico, remarcando: “solo el año pasado se lanzaron alrededor de 4,500 juegos de mesa en todo el mundo”.

Algunos de estos juegos, de hecho, logran financiarse gracias al apoyo de la comunidad en internet. Sin ir más lejos, a finales de marzo, Isaac Childres, confinado en su casa de Indiana (EEUU), lanzaba bajo su empresa unipersonal Cephalofair Games, un “crowdfunding” (campaña de mecenzago) a través de la plataforma Kickstarter para lanzar un nuevo juego de mesa llamado “Frosthaven”. Pedía 500,000 dólares para llevarlo a cabo: en tres horas, recaudó 3 millones de dólares, un 600 % más de la cifra inicial.

Otro juego de mesa, “Dungeon Universalis”, del español Óscar Bribián a través de Ludic Dragon Games, ha conseguido más de 300,000 dólares en menos de 24 horas, también a través de Kickstarter, para poder lanzar una segunda edición y, a más de dos semanas de finalizar la campaña de financiación ya había superado los 460,000 dólares.

De hecho, desde la desarrolladora de videojuegos Naughty Dogs han anunciado en su web y redes sociales que están trabajando en adaptar el universo del popular juego “The Last of Us” para crear una versión física: “estamos emocionados ante la idea de trasladar a los personajes y el mundo de ‘The Last of Us’ a un formato de mesa”.

Una muestra más de que, en tan solo un par de años, el interés por este tipo de juegos parece haber crecido, y va más allá de clásicos como “Monopoly” o “Cluedo”, explorando otros mundos y estrategias más complicadas. Así que ya saben: si quieren entretenerse en casa, un juego de mesa puede ser una buena opción para compartir el tiempo.

Texto: Nora Cifuentes