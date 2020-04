$!Los quehaceres domésticos, la mejor forma de quemar calorías

No lo veas como "chopería", "esclavitud", ni nada por el estilo, sino como una opción para mantener tu cuerpo y mente en forma, mientras que te economizas lo de pagar a alguien para que lo haga. A continuación el efecto positivo que dejará en el cuerpo barrer, suapear, fregar y todos los demás:

La vida es más saludable si vives en limpieza y orden. La higiene no se negocia y mantener cada cosa en su sitio es la mejor garantía de evitar el estrés de buscar en el "surrealismo" de lo que se dice ser un espacio. Si lo haces tu, mucho mejor, porque los quehaceres domésticos tienen sus beneficios, ya que implican movimientos que no se encuentran en la rutina de un gimnasio y que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Sacudir el polvo. Es ideal para tonificar los brazos a causa de los movimientos diversos en forma y velocidad que se requiere. También las piernas y las nalgas saldrán beneficiadas en caso de que lo que despolvas está en alguna altura que requieras escalera.

Barrer. Por algo las abuelas se mantenían en forma, es que paraban barre por aquí y barre por allá y luego a bajarse a recoger la basura... los recogedores no nos ayudan entonces a tonificarnos. Esta actividad tonifica todo el cuerpo porque requiere de bajarse a entrar la escoba debajo de muebles, esquinas y espacios reducidos; subes, bajas y te desplazas ¡a barrer se dijo! Si vives en una casa con patio no te limites al interior sal a respirar el aire del exterior de tu hogar, te hará bien en estos días de cuarentena. Ojo, del patio no pases.