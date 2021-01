$!Los rostros femeninos que dan vida a la realeza en ‘The Crown’

La dama de hierro

Con 54 años, en 1979, se instaló en el diez de Downing Street tras ganar las elecciones y no abandonó dicha dirección hasta 1990.

Anderson nació en 1968, en Chicago, EEUU, y se hizo famosa gracias a su papel de Dana Scully en la serie de los noventa “The X-files”. Además del medio televisivo, la actriz ha trabajado en cine, como en “The last King of Scotland”, y en teatro. Actualmente, también forma parte de la serie “Sex education”.

Gillian Anderson da vida a la Dama de Hierro en una temporada en la que se narra su ascenso y declive. Anderson dijo a Vanity Fair que le llevó un tiempo preparar la manera de expresarse y los gestos de Thatcher. “Comencé en casa trabajando junto a un entrenador de voz para encontrar el tono correcto”, dijo la actriz. “Para que no se convirtiera en una parodia”, añadió.

Lady Di

Corrin nació en Inglaterra en 1995. Su primera gran oportunidad le llegó cuando trabajaba, según The Hollywood Reporter, en una tienda en Londres, y su agente le dijo que tenía una prueba para la serie “Pennyworth”.

“Lo que me di cuenta fue de lo joven que era Diana cuando todo sucedió. Se casó a los 19, no solo se casó, sino que se casó con la familia real y luego tuvo a William un año después”, dijo Emma Corrin, la actriz que la encarna, en un clip exclusivo de la edición británica de Elle.

La reina

Su padre no era el primogénito del rey Jorge V, por lo que, en principio, no estaba llamada a ocupar el trono. Sin embargo, esto cambió cuando su tío Eduardo VIII abdicó en favor de su padre, en 1936.

“Habiendo interpretado a la reina, ahora me he enamorado un poco de ella. Creo que en lo que respecta a la realeza, ella tiene tanta humildad y una especie de estoicismo que son muy impresionantes”, dijo Olivia Colman, la actriz que le da vida en la tercera y cuarta temporada al Financial Times. En la quinta temporada, Colman pasará el testigo a Imelda Staunton.

Colman nació en 1974 en Inglaterra y soñaba desde adolescente con ser actriz. El éxito no le llegó de repente y al principio de su carrera tuvo que compaginar la actuación con otros trabajos.

Aparte de en “The Crown”, Colman ha aparecido en otros títulos como “Peep Show”, “Fleabag” o “Les misérables”.

En 2019 recibió un Óscar, un Globo de Oro y un Bafta por su interpretación de la princesa Ana en la película “The favourite”.