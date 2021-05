Madres en pandemia: miedos y aprendizajes

Karina Valenzuela, psicóloga laboral y madre de Marcel y Diana

Para ella, la pandemia fue muy desconcertante. “En algunas ocasiones sentí que era un sueño, que era algo irreal: estar trancados en la casa, ver las noticias de la gente muriendo, y ver las empresas, incluyendo la que yo trabajo, cerrar sus puertas... fue lo que nunca, fue surrealista, pero además provocó una incertidumbre y eso me pegó fuerte”, comentó Karina.

Según explicó, el proceso de participar en un recorte de personal no fue fácil para ella. Además, aseguró que fue traumático toda la logística de tener que usar caretas, mascarillas, guantes y todo el drama que significaba ir al supermercado, las largas filas, quitarse la ropa al llegar y limpiar todo... “Eran tantos cambios, tantas cosas distintas... fue muy traumático desde ese punto de vista”, dijo la psicóloga laboral.

Al referirse a su familia y a las situaciones que se pudieron dar, Karina sostuvo que en esta etapa su familia se mantuvo muy unida. “Como personas responsables que somos despachamos a la señora que nos ayuda en la casa, porque entendimos que como estábamos en pandemia ella debía estar con su familia. Ahí nos tocó a todos hacernos cargo de las cosas... más todo el tema laboral, era una situación difícil de navegar, pero internamente lo llevamos súper bien”.

Respecto a las peleas, los desacuerdos o los conflictos familiares que se pudieron generar, Karina manifiestó que discutir es una actividad común para ella. “Yo peleo siempre, eso es normal... pero eso es mi día a día, eso no fue por pandemia”, dijo entre risas.

¿A qué le temía Karina? “Nunca tuve miedo de salir a la calle. Todo me desconcertaba, pero no tuve miedo de salir a la calle y hacer mis cosas. Todos tuvimos una actitud positiva y viendo las estadísticas entendimos que esto no necesariamente significaba la muerte para todos. Entonces pensé que era más la propaganda, que lo que realmente estaba ocurriendo. Pero aun así siempre he sido de respetar los protocolos: los toques de queda, el distanciamiento, el uso de mascarillas, etc. Aunque aséptica de que esas medidas fueran válidas y que todo lo que se armó fuera necesario”, comentó Valenzuela.

¿Qué fue lo más difícil? “Los oficios de la casa. Yo no nací para hacer oficios, y eso que soy una mujer limpia y no me gusta el sucio. Pero levantarte y tenerte que fajarte a lavar baños, cocinar, fregar... aquí sí se dio lo de “¿quién es que va a fregar hoy?” Aquí nadie quería fregar”, comentó Karina entre risas al asegurar que ese proceso fue traumático.

Pero, ¿qué aprendió Karina? “Nada. No me dejó nada. Para mí la pandemia nunca debió ocurrir. Es un asunto que se salió de control, que ha llegado a unos niveles extremos y que no se sabe cómo darle para atrás. La pandemia solo dejó sufrimiento, pobreza y problemas... Bueno aprendí que me encanta trabajar fuera de la casa y que merecen todos mis respetos los servicios domésticos, porque dedicarse a hacer oficios no es fácil...”, culminó Karina.