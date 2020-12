$!Meghan Markle gana batalla legal contra paparazzis que la fotografiaron con su hijo

Ante estos argumentos, los abogados de la empresa acusada aceptaron el contenido de la declaración, lo que llevó a que ambas partes llegaran a un acuerdo: la agencia británica Splash News and Picture Agency, responsable de los portales Mail on Sunday y MailOnline, tiene prohibido tomar fotos a Meghan y su hijo.

Según un vocero de Schillings, representantes legales de Harry y su esposa, este acuerdo no es más que una clara señal de que el comportamiento ilegal, invasivo y entrometido de los paparazzi no será tolerado y de que la pareja se toma estos asuntos en serio, como lo haría cualquier familia.

Cabe destacar que la exactriz también demandó a Associated Newspapers, la editora de The Mail On Sunday y MailOnline, por la publicación de una carta que le escribió a su padre, Thomas Markle, con quien no tiene estrecha comunicación.