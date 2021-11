$!Meghan Markle habla de sus años como actriz en sorpresiva entrevista con Ellen DeGeneres

“Los guardias de seguridad siempre me decían: ‘¡Rómpete una pierna! ¡Esperamos que lo consigas!’. Así que el viaje de hoy fue muy diferente”, dice. En un tono curioso, Ellen le pregunta si los guardias la habían reconocido a su llegada, a lo que ella responde que sí, y que “probablemente se lo dijeron a todo el mundo. Así de amables fueron”.

Para quienes piensan que la ahora parte de la realeza tuvo el camino fácil para llegar hasta donde está, ella comparte una divertida historia sobre el vehículo que conducía cuando trabajaba como actriz, un Ford Explorer Sport que tenía problemas con la llave, por lo que tenía que entrar por el maletero.

“Tenía vida propia, era muy viejo... En cierto punto la llave dejó de funcionar del lado del conductor, entonces no podías entrar por la puerta, así que antes y después de las audiciones yo me estacionaba en la parte trasera del estacionamiento y abría el maletero, luego entraba y lo cerraba detrás de mí. Me arrastraba por todos los asientos para salir. Así es como yo iba y venía”, cuenta.

Esta entrevista marca una pauta, ya que es la primera aparición televisiva en solitario de Meghan desde que se casó con el príncipe Harry. El hecho de que haya sido concedida a DeGeneres no sorprende, tomando en cuenta que la presentadora es vecina de la pareja en Montecito y son buenos amigos.