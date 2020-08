$!Melocotón, un cóctel de vitaminas en una misma fruta

Rico en agua y vitaminas. Hoy, el melocotón o durazno es muy apreciado en todo el mundo. Además, aporta diversos nutrientes. “Es una fruta rica en agua, en vitaminas del grupo B, en vitamina C, vitamina A, fibra y antioxidantes”, detalla Sara Jiménez, dietista-nutricionista “online” responsable de “sarajimenezh.com”. “Al ser una fruta rica en agua, ayuda a la correcta hidratación de la persona. Las vitaminas del grupo B, como la B6 o la B2, la vitamina C y la vitamina A ayudan al correcto funcionamiento de las células y del cerebro, a la vez que contribuyen a prevenir problemas cardiovasculares”, explica la especialista.

Jiménez comenta que el melocotón “aporta sólo 41 kilocalorías aproximadamente, por lo que, igual que el resto de las frutas, es apto para quienes quieren bajar de peso”. No obstante, la nutricionista recuerda que es el conjunto de la alimentación lo que determina si se gana o se pierde peso. “Podemos tomar un melocotón por la mañana pensando que es beneficioso para bajar de peso pero si luego comemos, por ejemplo, una pizza comercial y cenamos una hamburguesa en un restaurante de comida rápida, la acción del melocotón dejará de tener sentido. No bajaremos de peso pues es el conjunto de lo que se come y se deja de comer lo que determina si se sube o no de peso”, recalca.