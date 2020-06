$!Micrashell, el traje para divertirse sin riesgo de contagio

No era el atuendo más glamouroso, ni el más cómodo. Se sentían como dentro de una película futurista, a punto de viajar a otro planeta. Pero así, aunque sus labios no pudieran tocarse, disfrutaron de aquel festival de música con una bebida en la mano... e incluso pudieron llevar su romance al plano físico.

¿Síndrome de la cabaña o simple precaución?

El anterior fragmento constituye un relato ficticio pero, no obstante, trata un tema que a muchas personas les preocupa en esta época de crisis sanitaria: ¿cómo volver a disfrutar del ocio o las relaciones humanas sin riesgos de contagio? Ir a un concierto, a un café, mantener relaciones íntimas, fumar acompañado... Son actividades que, al menos por el momento, pueden considerarse “prácticas de riesgo” en algunos países.

“Una de las cosas que más me gusta es disfrutar de la música en directo” afirma Benjamín, músico y aficionado a ir a conciertos. “Sin embargo, no sé cuánto tardarán en poder disfrutarse en todo mi país (España) de manera segura... Ni sé si me atreveré a ir, conforme los vayan permitiendo. No me siento seguro de momento”.

En la misma línea, pero sobre otra actividad también muy recurrente, habla Diana: “una de mis cosas favoritas antes de la cuarentena era ir a tomar algo con mis amigas, pero ahora, aunque vuelvan a abrir las cafeterías... ¿cómo sé que se van a garantizar todas las medidas? Vivo con una persona de riesgo por su edad, y me da miedo contagiarla”.