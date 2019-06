Miralba Ruiz: “Me encantaría volver a hacer varios de mis proyectos de temporada”

Ahora, en su más reciente etapa profesional, Miralba no solo se ha convertido en una personalidad de las redes sociales, también regresa al teatro con “Los Incomprendidos”, obra en la que compartirá escenas con Sabrina Gómez, Francis Cruz e Ismael Almonte (también productor y guionista), los últimos dos fines de semana de julio en The Alley de Downtown Center. ¿Por qué eliges “Los Incomprendidos” como la obra con la cual regresas a las tablas?

Porque me encantó. Me pareció un guion original y porque mi personaje se distancia mucho de mi personalidad. También fue emocionante volver a trabajar con Sabrina Gómez, ella y yo tenemos una química muy buena dentro y fuera del escenario. A Ruth Emeterio la he admirado como actriz y ahora, al verla en el papel de directora también... es tan cuidadosa, tan detallista. El teatro tiene una magia muy especial, pero de esta obra lo que realmente me llamó la atención es que es muy física también y el guion tiene mucho humor negro. Mi personaje es una mujer muy diferente a mí. Tenemos algunos puntos de convergencia, pero para mí el reto es interpretar a una mujer que yo no soy día a día. ¿Cuáles son los papeles que te atraen como actriz?

No me llamo actriz porque no tengo una formación sólida en la interpretación. Me atrevo a actuar, pero los papeles que me han tocado han sido siempre dentro de comedias. En esta ocasión el punto donde nos unimos el personaje y yo es que entendemos y reconocemos el potencial que tenemos las mujeres, pero no nos parecemos en otras cosas y su carácter es más explosivo, ella llega y quiere que todo el mundo la vea, yo soy más discreta. ¿Cómo das ese salto de la televisión al teatro?

La primera persona que me llamó para dar ese salto fue Rafael Ovalles, porque en ese momento estaba armando la obra “Juego de mujeres”. Él me llamó y mi primera reacción fue de sorpresa, pero me sentí muy cómoda con el equipo y sobre todo al saber que la obra iba a estar dirigida por un maestro de la talla de Enrique Chao supe que iba a estar en buenas manos. Él me dirigió varias veces y era duro, pero siempre es un placer trabajar con él porque saca lo mejor de ti. ¿Tienes planes para participar en otros proyectos cinematográficos, ya sea como actriz o productora?

Yo pienso que sí. La televisión, el cine, el teatro, la radio, las redes son totalmente diferentes, pero tienen una base en común y es que tienen que preparar un producto de calidad para la audiencia. Yo no tendría ningún problema en volver a hacer cine si es un papel que me llama la atención, sobre todo si el equipo de trabajo es chulo. El ambiente de trabajo para mí es primordial. Como productora quizás el próximo año haya algo por ahí junto con mi compañero Pinky Pintor y una institución de renombre internacional. Estamos trabajando en la creación de un proyecto de cine, pero todavía eso está muy en papel.









¿Qué piensas del nivel de calidad de la programación actual de la televisión dominicana?

Para los recursos con los que contamos en nuestro país la programación local dominicana es buena. Yo siempre he dicho que el público dominicano es muy exigente, quizás nos hacen falta productores con más creatividad, pero con más recursos. ¿Por qué digo con más creatividad? Porque a veces criticamos el contenido que hay en la televisión, pero realmente lo que hay es lo que se puede hacer con los recursos que existen. Claro, quizás nos hace falta una escuela de formación para productores, para generación de contenido y para que busquemos cómo pensar fuera de la caja. ¿Cómo ha ido cambiando la labor del productor de televisión desde que inició tu carrera?

Desde que tengo uso de conocimiento de estos medios, el productor dominicano tiene que hacer prácticamente de todo. No hemos llegado al punto en que podamos especializarnos. Me explico, en otros países en un programa diario hay cinco productores de contenido o diez y todos los días uno de ellos produce un programa. De esa manera las ideas siempre se van refrescando, pero en nuestro país no hemos logrado despegarnos del patrón de tener que hacerlo todo y creo que eso a veces nos satura y nos desgasta. De todos los proyectos televisivos en los que has participado, ¿cuál te gustaría retomar?

Me encantaría volver a hacer varios de mis proyectos de temporada, para mí son la mejor alternativa para la televisión. No tengo nada en contra de los proyectos fijos, son buenos y tienen su valor, pero pienso que a través de los programas de temporada hay un valor de renovación que no te lo permiten los proyectos fijos porque la misma inmediatez del día a día no permite que hagas el aparte de decir: ‘bueno, dentro de los próximos tres meses me voy a enfocar en tal cosa o en otra cosa’. “Cuestión de peso”, “El camión de tus sueños”, “Quítame diez años”, yo lo volvería a hacer todo otra vez, volvería a hacer una temporada más de cada uno porque cada proyecto tiene su magia. ¿Qué tendría que tener un proyecto televisivo para hacerte volver a la televisión?

Tiene que tener calidad y estar enfocado a las masas. No creo en la televisión de autor, es un medio masivo. Para regresar a la televisión tiene que ser una combinación de un proyecto que sea entretenido, divertido, educativo y que me rete como comunicadora. No quiero volver a la televisión a hacer más de lo mismo, a mí me gusta pararme frente a la pantalla y saber que tengo que emplearme a fondo y no ponerme en automático, no me gusta trabajar así.





¿Cómo es trabajar con Roberto en el programa radial “Esto no tiene nombre”?

Exacto, “Esto no tiene nombre” en su momento fue algo que me sacó de mi zona de confort. Es fantástico. Pinky y Roberto son dos personas que quiero, respeto y admiro. Son más que mis compañeros, son mis amigos y hermanos de vida, porque cuando compartes cabina cinco años todos los días con las mismas personas se crea un vínculo fraternal; pero sí, me sacó de mi zona de confort porque nunca había hecho opinión, ni mostrado mi parte social. ¿Qué te da la radio que no ha conseguido la televisión?

La radio es un medio muy cómodo. Obviamente, en la radio hay que tener una preparación igual que en la televisión, pero no te exige la parte visual. No tienes que estar tan preparado o maquillado o producido porque la gente espera en la televisión un tipo de producto en los talentos que en la radio no hay; la radio te pide una buena conversación, una opinión sustanciosa, un intercambio con la audiencia agradable, o un buen debate y no importa tanto la ropa que te pones ni el maquillaje ni como estás peinado. En ese sentido la radio es más cómoda, pero muy exigente. ¿Te arrepientes de no haber formado parte de algún proyecto en específico?

Sí, me llamaron en una ocasión para conducir un programa de temporada fuera del país, pero mi hija mayor estaba recién nacida y tenía que ausentarme por tres meses. Lo dejé pasar y ese proyecto cayó en manos de una productora que hizo un excelente trabajo, pero creo que tomé la mejor decisión, mi hija estaba muy chiquita. Has dicho que ganas más dinero en las redes que en la TV, ¿cuál es el secreto para ser una buena influencer?

He dicho que actualmente me va mucho mejor en las redes porque la televisión la he puesto en pausa. En su momento la televisión también fue un medio importante, pero las redes son mucho más rentables. Yo pienso que para ser un influencer efectivo hace falta coherencia. Hay que entender muy bien los medios digitales, no son iguales que los medios tradicionales. En las redes todo lo que posteas tiene una vinculación contigo, por eso es tan importante la coherencia. ¿Cuándo te das cuenta de que las redes podían convertirse en una vía de negocio y de trabajo?

Me di cuenta de eso con el embarazo de mi segunda hija. En ese momento el boom era Twitter y me pasaba el día entero prácticamente respondiendo preguntas de mujeres que estaban en la misma condición que yo. Lo que hice fue que empecé a recopilar las preguntas más comunes y dije que iba a crear un blog para responderlas. Me di cuenta de que ahí había un negocio cuando, de repente, de las agencias me llamaron por ese blog y yo decía que no hacía eso para comercializarlo sino porque quería una conversación con mi audiencia. Ahí me di cuenta de que las redes sociales tenían un camino importante porque donde hay audiencia los anunciantes van a venir, eso es automático.





¿En qué entiendes que influyes realmente?

La palabra influencer en español significa influenciador y vamos a decir que la gente lo ve como un patrón a seguir y, en ese sentido, los influencers tenemos una gran responsabilidad. Todos los que de alguna manera alcanzamos un tipo de notoriedad pública tenemos una gran responsabilidad. En el momento en que te conviertes en un foco de atención todo lo que haces es magnificado y a veces uno no se da cuenta, pero hay cosas que haces que motivan a la gente que te sigue a hacerlo bien o mal según tu discurso, según tu estilo de vida. No es un privilegio, es una gran responsabilidad. ¿Te afecta todo lo que te dicen? ¿Cómo te olvidas de los “haters”?

Todo lo que uno dice y hace en las redes definitivamente tiene un impacto. A veces uno piensa que eso se queda dentro de un celular y no es así. Estoy consciente de que por la misma razón de que hay gente a la que le gusta mi carrera hay gente que la detesta. Lo que no me gusta es el irrespeto, las palabras fuera de tono o que se metan con mis hijas. A veces siento que en el mundo digital la gente cree que tiene el permiso de ofender a los demás y no se trata de eso. Hay una regla muy importante: si no eres capaz de decírselo a esa persona de frente, no se lo digas en las redes. Te mueves entre Twitter e Instagram, pero ¿dónde te sientes más cómoda y por qué?

Es que las dos plataformas me gustan. Instagram es muy visual, se presta mucho para compartir, pero Twitter es una plataforma de mucho debate, de conocimiento, de intercambio de opiniones, pienso que incluso te ayuda a ejercitar tu capacidad de sintetizar ideas. Entonces las dos me parecen muy interesantes. ¿YouTube será tu próximo niño mimado?

Pienso que YouTube tiene una parte muy atractiva comercialmente y es la monetización, pero yo me siento más cómoda creando contenido para Instagram TV. Son solamente 10 minutos, tengo entendido que dentro de un tiempo va a empezar a monetizar contenidos también y como ya está dentro de la misma plataforma de Instagram, a mí se me hace más cómodo generar contenido para esa plataforma. Tienes una rica carrera repleta de éxitos, pero ¿cuál es el logro que más te llena de orgullo?

Mis hijas, que no tienen nada que ver con mi carrera. pero es lo mejor que me ha podido pasar.





Miralba de cerca... Una noticia que te gustaría difundir. El fin de la impunidad.

El fin de la impunidad. Algo que te gustaría desmentir. No soy una persona tan seria como la gente me ve.

No soy una persona tan seria como la gente me ve. Alguien del gremio a quien admires especialmente. Yo admiro muchas cosas de mucha gente y hay mucha gente valiosa haciendo televisión actualmente.

Yo admiro muchas cosas de mucha gente y hay mucha gente valiosa haciendo televisión actualmente. Un libro en tu mesilla de noche. ‘Becoming’, de Michelle Obama; ‘1984’ de George Orwell; y me regalaron ‘Empodérate’, de Michelle Campillo.

‘Becoming’, de Michelle Obama; ‘1984’ de George Orwell; y me regalaron ‘Empodérate’, de Michelle Campillo. Última obra que fuiste a ver al teatro. ‘Secretos de Familia’, que la produjo mi querida Karina Larrauri y donde debutó en tablas Roberto Cavada.

‘Secretos de Familia’, que la produjo mi querida Karina Larrauri y donde debutó en tablas Roberto Cavada. Un restaurante para recomendar. Tengo muchos años yendo a Il Cappuccino, me encanta.

Tengo muchos años yendo a Il Cappuccino, me encanta. Última serie que te enganchó. Esta mañana empecé a ver con mi hija mayor la serie “Merlí”.

Esta mañana empecé a ver con mi hija mayor la serie “Merlí”. Qué pones en tu estado de Whatsapp. No disponible.

No disponible. Cuando no estás trabajando... Me gusta estar con mis hijas y desconectar.

Me gusta estar con mis hijas y desconectar. Tu ritual de belleza diario. Siempre quitarme el maquillaje.

Siempre quitarme el maquillaje. Producto de belleza estrella. La crema hidratante.

La crema hidratante. Cómo te mantienes en forma. Siempre he hecho mucho ejercicio, pero actualmente hago un entrenamiento de H.I.I.T. (High Intense Interval Training).