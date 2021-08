$!Mitos y realidades sobre la lactancia materna que debes saber

En torno a la lactancia existen muchos mitos que venimos escuchando desde que tenemos uso de razón, como que la cantidad de leche que se produce tiene que ver con el tamaño de los senos o que hay factores que pueden hacer que la leche se corte. Y claro, el hecho de que esos comentarios vengan de nuestras madres o abuelas, que ya vivieron la etapa y salieron airosas, muchas veces hace que creamos ciegamente en ellos y no los pongamos en duda.

Mito: Si das a luz por cesárea no tendrás leche inmediatamente y no podrás lactar.

Realidad: El tamaño de los pechos no influye en la lactancia. Todas las mujeres producen leche de buena calidad y en cantidad suficiente porque la lactancia es un proceso regido por la ley de oferta y demanda.

Mito: Los senos pequeños no producen tanta leche como los senos grandes.

Mito: El calostro no es suficiente para el bebé.

Realidad: El calostro es todo lo que el bebé necesita los primeros días mientras se produce la leche de transición, por lo que no es necesario complementar. La barriga del bebé tiene un tamaño mínimo y es capaz de saciarse con solo unas gotas de leche.

Mito: Si comes mientras estás lactando, la leche se corta.

Realidad: Comer mientras se amamanta no trae ningún riesgo ni para la madre, ni para el bebé. No hay conducto directo de la boca al pecho, por lo tanto, no hay manera de que lo ingerido por la madre le haga daño al bebé.