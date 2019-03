$!Mujer + viajes: la ecuación perfecta

Un despertar

Rosalía es de profesión periodista. Descubrir el mundo fue una pasión que confirmó sentada en una sala de redacción, con un trabajo que muchos de sus colegas hubieran deseado tener. Sin embargo, llegó el día en el que tomó la decisión dejarlo todo para seguir el pulso que le dictaba su corazón.

Segura de lo que quería (y aun quiere), empacó su mochila y empezó un viaje para descubrir los tesoros escondidos en cada rincón del mundo. Estaba sola y le bastaba. Construir y fortalecer su amor propio fue uno de los primeros hallazgos que consiguió gracias a la independencia que le dan viajar sin acompañante. Además, de que (viajar) para ella no es una diversión efímera, sino un estilo de vida, porque no tiene fin.

“Viajar sola es descubrirse. Conocerse en un nivel distinto. Te libera del modus operandi conocido y te permite autorizarte a hacer cosas que nunca has hecho y que de otro modo tal vez no harías. Viajando sola se descubren fortalezas y se vencen miedos que no sabías que tenías. Trabajas tu asertividad porque no hay nadie para preguntarle cuando no estás segura de algo, no hay nadie que diga las cosas por ti. Te empodera, te da confianza en ti misma y agudiza tu intuición”.