$!Netflix incluye categoría ‘Black Lives Matter' a su plataforma en apoyo al movimiento

A propósito de la lucha contra el racismo que inunda las calles de Estados Unidos, Netflix ha aprovechado para presentar una colección sobre 'Black Lives Matter, un conjunto de películas, series y documentales que la plataforma digital ha seleccionado para continuar con el debate sobre el tema.

Dentro de esta colección figuran, al menos en la versión estadounidense de Netflix (cada país puede tener contenidos diferentes), cintas como "Moonlight" (2016) de Barry Jenkins o "She's Gotta Have It" (1986), "School Daze" (1988) y "Malcolm X" (1992) de Spike Lee.

"Da 5 Bloods", la nueva cinta de Lee, se incorporará a esta colección en cuanto se estrene en Netflix el viernes.

Aparecen otras películas como "Mudbound" (2017) o "American Son" (2019), aunque también se ha reservado un espacio para series con un claro contenido racial como "When They See Us", "Dear White People", "#blackAF" u "Orange is the New Black".